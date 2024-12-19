Клуб Евролиги получил солидный штраф

Пять дней назад «Црвена Звезда» принимала у себя дома «Олимпиакос» и одержала победу со счётом 87:73. Однако болельщики сербской команды привлекли негативное внимание.

После матча Евролига наложила на «Црвену Звезду» штраф в размере 17 000 евро. По данным баскетбольного портала Basketnews, наказание связано с несколькими нарушениями со стороны фанатов команды: использование пиротехники, оскорбительные песни и бросание предметов на площадку.

«Црвена Звезда» уже подвергалась штрафу в октябре, когда клубу назначили денежное наказание в размере 7000 евро. Причиной снова стали болельщики. Во время выездного матча против парижской команды фанаты сербского клуба бросали на площадку различные предметы.

Последний матч в Евролиге «Црвена Звезда» провела в среду, проиграв «Анадолу Эфесу» со счётом 67:89. В этом сезоне сербский клуб одержал восемь побед и потерпел восемь поражений. В турнирной таблице команда занимает 11-е место.