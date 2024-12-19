Министр инфраструктуры: мы постараемся не сокращать расходы на уборку снега

«Мы сосредоточились со своими сокращениями на зарплатном фонде, на хозяйственных расходах, на покупке новых знаков, разметке, покосах и периодическом ремонте, потому что мы понимаем, что есть работы, которые более важны и приоритетны - такие как зимняя уборка - и есть какие-то работы, которые можно отодвигать в будущее, которые не так напрямую влияют на ситуацию с безопасностью», - сказал министр инфраструктуры Владимир Свет.