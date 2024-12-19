Всевозможные сокращения и экономия затронут в ближайшие годы и уборку государственных дорог. Бюджет Транспортного департамента в течение ближайших трех лет сократится на 10 миллионов евро, пишет Rus.ERR.
Министр инфраструктуры: мы постараемся не сокращать расходы на уборку снега
«Мы сосредоточились со своими сокращениями на зарплатном фонде, на хозяйственных расходах, на покупке новых знаков, разметке, покосах и периодическом ремонте, потому что мы понимаем, что есть работы, которые более важны и приоритетны - такие как зимняя уборка - и есть какие-то работы, которые можно отодвигать в будущее, которые не так напрямую влияют на ситуацию с безопасностью», - сказал министр инфраструктуры Владимир Свет.
Те, кто непосредственно занимаются поддержанием дорог в рабочем состоянии, относятся к таким планам экономии скептически.
По мнению руководителя отдела по обслуживанию дорог TREV-2 Меэлиса Сеппама, наибольшая экономия возможна за счет зимних работ. «Если, например, сейчас на очистку дороги высшей категории отводится два часа, то в будущем это может быть уже четыре часа», - предложил он.