Цахкна хотел бы запретить эстонской молодежи деятельность в сомнительных мероприятиях в РФ

Предлагаемая министром санкция предполагает запрет для граждан и жителей ЭР на участие и организацию мероприятий в России, Беларуси и на оккупированных Россией территориях Украины, на которых распространяется дезинформация или поддерживается агрессия, говорится в повестке заседания, переданной коммуникационным бюро правительства Эстонии.

По оценке Министерства иностранных дел ЭР, Россия ищет способы оправдать свою агрессию и распространить свой нарратив, и один из них – это культура, молодежь и спорт.

Санкции направлены не на молодых людей и детей, а на организаторов мероприятий и их сторонников, подчеркивается в повестке заседания.