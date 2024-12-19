Как следует из повестки заседания кабинета министров ЭР на 19 декабря, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предложит правительству ввести санкции с целью лучшей защиты эстонской молодежи и детей от враждебного влияния России и Беларуси, пишет Rus.ERR.
Цахкна хотел бы запретить эстонской молодежи деятельность в сомнительных мероприятиях в РФ
Предлагаемая министром санкция предполагает запрет для граждан и жителей ЭР на участие и организацию мероприятий в России, Беларуси и на оккупированных Россией территориях Украины, на которых распространяется дезинформация или поддерживается агрессия, говорится в повестке заседания, переданной коммуникационным бюро правительства Эстонии.
По оценке Министерства иностранных дел ЭР, Россия ищет способы оправдать свою агрессию и распространить свой нарратив, и один из них – это культура, молодежь и спорт.
Санкции направлены не на молодых людей и детей, а на организаторов мероприятий и их сторонников, подчеркивается в повестке заседания.