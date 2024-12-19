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Фото Жуткая травма. Знаменитый вратарь получил удар шипами по лицу

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Джанлуиджи Доннарумма.
Джанлуиджи Доннарумма. Фото: SEBASTIEN NOGIER

В матче 16-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Монако» вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма получил болезненную травму.

На 21-й минуте встречи через Доннарумму попытался перепрыгнуть защитник «Монако» Стефан Синго. Прыжок не удался, а Доннарумма получил удар шипами по лицу.

Удар бутсой пришелся прямо в скулу.
Удар бутсой пришелся прямо в скулу. Фото: Valery Hache

Разумеется, вратарь французов продолжать матч не смог, ему потребовалась медицинская помощь.

Вратарю ПСЖ наложили около десяти швов.
Вратарю ПСЖ наложили около десяти швов. Фото: ALEXANDRE DIMOU

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу ПСЖ. Клуб набрал 40 баллов и является лидером турнирной таблицы французской лиги. «Монако» занимает третье место.

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