В матче 16-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Монако» вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма получил болезненную травму.
Фото ⟩ Жуткая травма. Знаменитый вратарь получил удар шипами по лицу
На 21-й минуте встречи через Доннарумму попытался перепрыгнуть защитник «Монако» Стефан Синго. Прыжок не удался, а Доннарумма получил удар шипами по лицу.
Разумеется, вратарь французов продолжать матч не смог, ему потребовалась медицинская помощь.
Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу ПСЖ. Клуб набрал 40 баллов и является лидером турнирной таблицы французской лиги. «Монако» занимает третье место.