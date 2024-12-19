Эстонский горнолыжник за свои достижения получил необычный титул

До нынешнего сезона лучшим результатом Тормиса Лайне на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту было 42-е место. Однако этой осенью он уже трижды из шести гонок попал в топ-30, где можно набрать очки.

Лучшее выступление в своей карьере он сделал в минувшие выходные на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере, Франция. В гигантском слаломе он занял 14-е место, а в слаломе — 22-е.

«В целом прогресс стал результатом многолетней работы и ежедневного небольшого продвижения вперед», - сказал Лайне в интервью Postimees.

Своими достижениями Лайне привлек внимание и Международной лыжной федерации (FIS), которая выдвинула его на звание «Боец недели». Конкуренцию ему составили швейцарец Лука Эрни и итальянец Тобиас Кастлунгер. Лайне одержал победу, набрав 41,7% голосов.

Следующим испытанием для Лайне станет этап Кубка мира в итальянской Альта-Бадии, где в воскресенье пройдет гигантский слалом, а в понедельник - слалом.