Международная лыжная федерация (FIS) присвоила эстонскому горнолыжнику Тормису Лайне титул «Боец недели».
Эстонский горнолыжник за свои достижения получил необычный титул
До нынешнего сезона лучшим результатом Тормиса Лайне на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту было 42-е место. Однако этой осенью он уже трижды из шести гонок попал в топ-30, где можно набрать очки.
Лучшее выступление в своей карьере он сделал в минувшие выходные на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере, Франция. В гигантском слаломе он занял 14-е место, а в слаломе — 22-е.
«В целом прогресс стал результатом многолетней работы и ежедневного небольшого продвижения вперед», - сказал Лайне в интервью Postimees.
Своими достижениями Лайне привлек внимание и Международной лыжной федерации (FIS), которая выдвинула его на звание «Боец недели». Конкуренцию ему составили швейцарец Лука Эрни и итальянец Тобиас Кастлунгер. Лайне одержал победу, набрав 41,7% голосов.
Следующим испытанием для Лайне станет этап Кубка мира в итальянской Альта-Бадии, где в воскресенье пройдет гигантский слалом, а в понедельник - слалом.