Летом автобусная компания Lux Express обратилась к столичной мэрии с предложением позволить междугородним автобусам, прибывающие в Таллинн со стороны Тарту, останавливаться в районе бульвара Рявала, пишет Rus.ERR.
Таллинн против планов Lux Express сделать дополнительную остановку на бульваре Рявала
Член правления Lux Express Ингмар Роос отметил, что речь идет об оптимальном месте, так как оно обеспечивало бы кратчайший путь при прибытии в центр города, а после остановки автобусы могли бы следовать на Таллиннский автовокзал.
Таллинн идею автобусной фирмы не поддерживает: как прокомментировал вице-мэр столицы Кристьян Ярван, движение междугородних автобусов в центре города привело бы к повышению дорожной нагрузки.
По словам вице-мэра, предложенное Lux Express место на бульваре Рявала не отвечает требованиям безопасности движения и не предназначено для остановки автобусов: «Там нет подходящего дорожного покрытия и инфраструктуры для автобусных остановок».
Вице-мэр также отметил, что город не может сделать исключение для одной фирмы, потому что тогда и другие предприятия захотят получить аналогичное разрешение для своих автобусов.