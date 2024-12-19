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Таллинн против планов Lux Express сделать дополнительную остановку на бульваре Рявала

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Автобус Lux Express.
Автобус Lux Express. Фото: Lita Millere

Летом автобусная компания Lux Express обратилась к столичной мэрии с предложением позволить междугородним автобусам, прибывающие в Таллинн со стороны Тарту, останавливаться в районе бульвара Рявала, пишет Rus.ERR.

Член правления Lux Express Ингмар Роос отметил, что речь идет об оптимальном месте, так как оно обеспечивало бы кратчайший путь при прибытии в центр города, а после остановки автобусы могли бы следовать на Таллиннский автовокзал.

Таллинн идею автобусной фирмы не поддерживает: как прокомментировал вице-мэр столицы Кристьян Ярван, движение междугородних автобусов в центре города привело бы к повышению дорожной нагрузки.

По словам вице-мэра, предложенное Lux Express место на бульваре Рявала не отвечает требованиям безопасности движения и не предназначено для остановки автобусов: «Там нет подходящего дорожного покрытия и инфраструктуры для автобусных остановок».

Вице-мэр также отметил, что город не может сделать исключение для одной фирмы, потому что тогда и другие предприятия захотят получить аналогичное разрешение для своих автобусов.

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