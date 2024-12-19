Поскольку в Эстонии значительно выросли цены на продукты, журналисты Pärnu Postimees решили съездить в латвийский город Салацгрива. Стартовав из Пярну, примерно через час езды они добрались до магазина Maxima в Лавтвии, чтобы узнать, сколько стоит хлеб, выпечка, молоко и другие продукты.
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Фото и график ⟩ Сравнение цен в Латвии и Эстонии: где продукты питания дешевле?
На парковке магазина сразу бросилась в глаза машина с эстонскими номерами. Выяснилось, что Карин Зверева и Аво Наар приехали в Салацгриву из рыбацкого хутора «Наар», расположенного примерно в 30 километрах отсюда.