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Фото и график Сравнение цен в Латвии и Эстонии: где продукты питания дешевле?

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Магазин Maxima в Салацгрива.
Магазин Maxima в Салацгрива. Фото: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Поскольку в Эстонии значительно выросли цены на продукты, журналисты Pärnu Postimees решили съездить в латвийский город Салацгрива. Стартовав из Пярну, примерно через час езды они добрались до магазина Maxima в Лавтвии, чтобы узнать, сколько стоит хлеб, выпечка, молоко и другие продукты.

На парковке магазина сразу бросилась в глаза машина с эстонскими номерами. Выяснилось, что Карин Зверева и Аво Наар приехали в Салацгриву из рыбацкого хутора «Наар», расположенного примерно в 30 километрах отсюда.

Зверева рассказала, что на самом деле они приехали в Латвию не только для за покупками, а поехали передать заказ покупателям. «Я не вижу смысла ехать сюда исключительно за покупками, сейчас мы совместили две вещи. Разве что здесь можно найти немного другую продукцию», - сказала она.

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