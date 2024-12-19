Euribor падает, а платежи по кредиту еще нет. Эксперт объясняет, почему

Снижение процентных ставок Европейским центральным банком на прошлой неделе было ожидаемо рынками и фактически уже отражено в шестимесячной ставке Euribor, которая является ориентиром для большинства эстонских покупателей жилья. Ставка кредитования также может быть привязана еще к трех- или 12-месячной ставке Euribor.

«Например, если клиент взял кредит на покупку жилья, который был выплачен банком 10 ноября этого года, и он привязан к шестимесячному Euribor, то Euribor был зафиксирован за три рабочих дня до выплаты кредита, то есть 6 ноября, когда он составлял 2,916 %. Следующее фиксирование Euribor произойдет через шесть месяцев, то есть в начале мая 2025 года, за два рабочих дня до даты выдачи кредита. Если Euribor продолжит снижаться в течение этого времени, как прогнозируют аналитики, то снижение процентной ставки будет отражено и в последующих платежах по кредиту», - сказала Хелина Кикас.

По кредитам, привязанным к трехмесячному Euribor, процентный платеж пересматривается каждые три месяца, что означает, что изменения процентной ставки, как в сторону повышения, так и в сторону понижения, будут быстрее отражаться в ежемесячных платежах. Для кредитов, привязанных к 12-месячному Euribor, процентная ставка пересматривается раз в год.

«Чем длиннее период, на который используется Euribor, тем больше уверенности в стабильности он дает заемщику. Правда, с одной стороны, не каждое снижение ставки на 0,25 или даже 0,5 процентного пункта сразу отражается на выплатах, но, с другой стороны, заемщик защищен от повышения процентной ставки в течение более длительного периода», - говорит руководитель Центра кредитной компетенции Luminor.

По словам Кикас, в условиях роста процентных ставок клиенты предпочитают фиксированную процентную ставку на более длительный срок, а в условиях падения процентных ставок - на более короткий срок, чтобы как можно быстрее выиграть на выплатах процентов.

Многие аналитики сходятся во мнении, что шестимесячная ставка Euribor может упасть до двух процентов в течение следующего года. «Если инфляция будет устойчиво падать ниже целевого уровня, то в какой-то момент возможно снижение процентных ставок до нуля, но рынки не считают это слишком вероятным в ближайшей перспективе», - добавила Хелина Кикас.

По состоянию на 17 декабря шестимесячная ставка Euribor составляет 2,664%.