Чт, 19.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

В Силах обороны планируется временная реорганизация. Эксперты согласны

Перевод: Вера Копти
Copy
Новобранцы Сил обороны.
Новобранцы Сил обороны. Фото: Arvo Meeks

Командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило предложил временно сделать в наборе призывников перерыв на год, чтобы сосредоточиться на подготовке инструкторов. Несмотря на то, что конкретный план еще не разработан, эксперты считают изменения необходимыми.

Согласно предложению генерал-майора Мерило, в 2026 году планируется призвать в Силы обороны не 3800 новобранцев, как обычно, а до 1000 человек. Это позволит сконцентрироваться на обучении инструкторов из числа действующих военнослужащих, чтобы передать призывникам опыт, полученный на войне в Украине.

Генерал-майор Андрус Мерило.
Генерал-майор Андрус Мерило. Фото: Madis Veltman
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх