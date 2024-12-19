Командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило предложил временно сделать в наборе призывников перерыв на год, чтобы сосредоточиться на подготовке инструкторов. Несмотря на то, что конкретный план еще не разработан, эксперты считают изменения необходимыми.
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В Силах обороны планируется временная реорганизация. Эксперты согласны
Согласно предложению генерал-майора Мерило, в 2026 году планируется призвать в Силы обороны не 3800 новобранцев, как обычно, а до 1000 человек. Это позволит сконцентрироваться на обучении инструкторов из числа действующих военнослужащих, чтобы передать призывникам опыт, полученный на войне в Украине.