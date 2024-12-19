В Силах обороны планируется временная реорганизация. Эксперты согласны

Согласно предложению генерал-майора Мерило, в 2026 году планируется призвать в Силы обороны не 3800 новобранцев, как обычно, а до 1000 человек. Это позволит сконцентрироваться на обучении инструкторов из числа действующих военнослужащих, чтобы передать призывникам опыт, полученный на войне в Украине.