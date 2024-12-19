Как украинский транзит газа мог бы продолжиться в 2025 году

Однако вариантов его замены не так уж много. Собственно, пока публично наиболее активно обсуждалась опция прокачки в ЕС сначала по российской, а затем по украинской территории азербайджанского газа. Летом 2024 года такую идею озвучил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Правда, у Азербайджана, который наращивает сейчас поставки в ЕС по Южному газовому коридору через Грузию и Турцию и далее по трубопроводу TAP, вряд ли найдутся свободные объемы газа в таких масштабах.

Поэтому вполне вероятно, что те кубометры, которые Азербайджан будет поставлять через Украину в Европу (если такой вариант вообще будет принят), ему придется компенсировать закупками у России. В результате дело может свестись к схеме, при которой европейские компании будут получать формально азербайджанский газ, но на самом деле украинским транзитом пойдут все те же молекулы российского газа.

Однако платить за эти объемы европейские импортеры, и это принципиально важно, будут уже не России, а Азербайджану, а тот, в свою очередь, будет рассчитываться с «Газпромом». В свою очередь, оплачивать украинский транзит будут в таком случае либо европейцы, либо Азербайджан, но опять-таки не Россия.