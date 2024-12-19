Кому дадут жилищный кредит: конкретные примеры и расчеты

По словам Кэтлин Ватсель, руководителя отдела жилищного кредитования LHV, снижение Euribor в этом году сделало кредиты вновь доступными для клиентов.

«Сейчас хорошее время для покупки жилья, так как на рынке достаточно вариантов. Кроме того, прогнозируется дальнейшее снижение процентных ставок, что уменьшит ежемесячные платежи по кредитам», - отмечает Ватсель.

По ее мнению, активность на рынке недвижимости в первую очередь связана с изменением процентных ставок. «Если Euribor снизится еще на один процент, это сократит ежемесячный платеж по кредиту в размере 100 000 евро более, чем на 50 евро. Однако стоит помнить, что эффект снижения ставок проявляется с задержкой», - поясняет она. Ватсель также подчеркивает, что интерес банков к финансированию покупки жилья упрощает получение кредитов.

Кто может получить кредит сегодня ?

Пример первый

Мария получает зарплату в размере 2093 евро до вычета налогов, из которых на руках остается 1615 евро. У нее нет финансовых обязательств, а недавно она погасила остаток по кредитной карте. После консультации с банком она выяснила, что может позволить себе недвижимость стоимостью до 153 000 евро. Это предполагает наличие 15% собственного финансирования, что составляет 22 950 евро.