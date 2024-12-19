Несмотря на отсутствие экономического роста в Эстонии и сохраняющуюся неопределенность, рынок недвижимости демонстрирует признаки восстановления: во второй половине года сделки стали заключаться чаще. Поскольку вопрос приобретения жилья по-прежнему важен, полезно понять, на каких условиях сейчас можно оформить кредит.
Кому дадут жилищный кредит: конкретные примеры и расчеты
По словам Кэтлин Ватсель, руководителя отдела жилищного кредитования LHV, снижение Euribor в этом году сделало кредиты вновь доступными для клиентов.
«Сейчас хорошее время для покупки жилья, так как на рынке достаточно вариантов. Кроме того, прогнозируется дальнейшее снижение процентных ставок, что уменьшит ежемесячные платежи по кредитам», - отмечает Ватсель.
По ее мнению, активность на рынке недвижимости в первую очередь связана с изменением процентных ставок. «Если Euribor снизится еще на один процент, это сократит ежемесячный платеж по кредиту в размере 100 000 евро более, чем на 50 евро. Однако стоит помнить, что эффект снижения ставок проявляется с задержкой», - поясняет она. Ватсель также подчеркивает, что интерес банков к финансированию покупки жилья упрощает получение кредитов.
Кто может получить кредит сегодня?
Пример первый
Мария получает зарплату в размере 2093 евро до вычета налогов, из которых на руках остается 1615 евро. У нее нет финансовых обязательств, а недавно она погасила остаток по кредитной карте. После консультации с банком она выяснила, что может позволить себе недвижимость стоимостью до 153 000 евро. Это предполагает наличие 15% собственного финансирования, что составляет 22 950 евро.
Последние полтора месяца Мария изучает предложения на рынке недвижимости. С ее бюджетом можно приобрести 2–3-комнатную квартиру в Мустамяэ, Ыйсмяэ или Ласнамяэ. При удаче она может рассмотреть покупку небольшой 2-комнатной квартиры в центре города в старом доме.
Пример второй
Лена и Марк, состоящие в гражданском браке и воспитывающие двух школьников, долгое время жили в съемной квартире и мечтали о своем собственном жилье. Они бережно копили деньги на первоначальный взнос, и за несколько лет им удалось собрать необходимую сумму.
Их общий доход с учетом детских пособий составляет около 3500 евро в месяц. У семьи есть кредитная карта, но автомобиль был выкуплен. В течение последнего года пара активно изучала предложения на рынке недвижимости и готова принять решение.
Банк одобрил им кредит на сумму до 250 000 евро при условии наличия первоначального взноса. С таким бюджетом семья может приобрести 3–4-комнатную квартиру в Таллинне или дом с пятью комнатами в Харьюмаа, что удовлетворит потребности растущей семьи.
Рефинансировать или нет?
Ватсель отмечает, что интерес к рефинансированию кредитов растет. «Это означает перевод существующего кредита в другой банк с более выгодными условиями, - поясняет она. - Чтобы избежать дополнительных затрат, стоит заранее сообщить старому банку о намерении перевести кредит, как минимум, за три месяца до подписания нового договора. В этом случае задолженность погашается по истечении уведомительного срока».
Пример 3
Пять лет назад Рихо взял жилищный кредит в банке под ставку 1,9% плюс шестимесячный Euribor. Сейчас остаток его долга составляет 149 874 евро, а кредит частично обеспечен дополнительным залогом. Рихо изучил предложения нескольких банков и выбрал другой банк из-за более низкой маржи — 1,55%, а также потому, что банк согласился снять дополнительный залог. Это стало решающим фактором, так как Рихо планирует продать залоговое имущество.
За рефинансирование банк не взял дополнительных комиссий, а также оплатил расходы на оценку и услуги нотариуса. Теперь его ежемесячный платеж стал ниже, а дополнительное имущество освобождено от ипотеки.
Разовые расходы
При покупке жилья следует учитывать, что помимо первоначального взноса и ежемесячных платежей потребуются разовые расходы. К ним относятся:
• плата за оформление договора (около 0,5% от суммы кредита),
• оценка недвижимости (200–400 евро),
• нотариальные услуги и государственная пошлина.
Возможности на рынке недвижимости
Сегодняшний рынок предлагает интересные возможности. Активные покупатели, которые готовы анализировать предложения и обсуждать цену, могут найти выгодные варианты. Поэтому правильное время для покупки жилья – это всегда сейчас, ведь жизнь продолжается, несмотря на экономические условия.