Лучший теннисист Эстонии чудом прошел на турнир первого Большого шлема

На момент формирования списка, по состоянию на 16 декабря, наш лучший теннисист занимал 229-е место в мировом рейтинге. За ним следовало еще два игрока, то есть граница проходила по 231-й позиции. Список пока не окончательный, так как перед турниром всегда бывают те, кто снялся. Однако для Лаяла это значения не имеет.

Для выхода в основной турнир нужно победить троих соперников.

Начинающий свой пятый турнир Большого шлема Лаял пока лишь однажды прошел квалификационный отбор - на Уимблдоне. Тогда жеребьевка свела его в первом круге с одним из лучших игроков современности - Карлосом Алькарасом. Эстонец дал серьезный бой, но все же уступил именитому сопернику со счетом 7:6, 7:5, 6:2.

Остальные эстонские игроки в одиночном разряде - как мужчины, так и женщины - пока далеки от уровня турниров Большого шлема. После Лаяла сильнейшие из них находятся в пятой сотне мирового рейтинга.