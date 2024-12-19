Решение Эстонской академии художеств (EKA) о прекращении сотрудничества с израильскими университетами поднимает вопрос, почему в центре Таллинна вместо университета работает бюро поддержки Сектора Газа. Даниил Куракин настаивает, что флаг Палестины должен быть приравнен по табуированности к флагу России как флаг агрессора.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Пропалестинская позиция не уступает в аморальности пророссийской, эстонский вуз не должен быть ее рупором
В ситуации, когда в стране с бесплатным высшим образованием студенты вместо того, чтобы учиться и готовиться к сессии, в буквальном смысле просиживают штаны на сидячих забастовках, появляется повод задуматься в необходимости государственного финансирования столь дорогого удовольствия. Также возникают вопросы к самой степени образованности людей, которые используют академию в качестве площадки для политических высказываний, и к тому, по какой причине, в конце концов, академия это все поощряет.
Рисуйте трупы
Например, интересно, знают ли студенты Эстонской академии художеств, что исламисты, которых они столь активно поддерживают, считают харамом (грехом), пожалуй, около половины из всего того, чем эти студенты занимаются. Коран запрещает искусство, которое включает в себя изображения или скульптуры любых живых существ, включая людей.
Исключение оставляется только для изображений живых существ в том виде, в котором они уже не остались бы в живых. Рисуйте трупы, уважаемые студенты ЕКА, дабы не вызвать возмущение у условного Абу из тоннеля под Газой, в котором он спрятал израильских заложников.
Поражает, на самом деле, то лицемерие, которое царствует в кругах «свободного пластилина», учитывая, что большая часть этих людей осуждает Израиль ровно за то, за что мы поддерживаем Украину. Например, за используемое право на самооборону, поскольку как в случае с Украиной, так и в случае с Израилем, Россия 24 февраля 2022 года и Сектор Газа 7 октября 2023 года выступали в качестве агрессора.
Да, кто-то будет оправдываться и говорить про то, что арабо-израильский конфликт длится намного дольше чем год с небольшим, не замечая, насколько схожей эта логика выглядит с вопросами пророссийски настроенных людей о том, «где вы были» восемь или уже десять лет.
Факт есть факт, активной войны не было до этих дат, и массовые жертвы спровоцировали именно террористы-агрессоры, которые решили повоевать, но Россия увязла на три года и теперь просит помощи у Северной Кореи, а Сектор Газа столкнулся с тем, что у Израиля достаточно собственных ресурсов, чтобы превратить жизнь агрессоров в ад.
Позорные манипуляции
В группе в Инстаграме «Сообщество в EKA за Палестину» в первом же посте в качестве реакции на нападение на Израиль, который там был опубликован, причем отнюдь не 7 октября, а через две недели, говорилось, что «мы осуждаем убийства и похищения израильтян со стороны ХАМАС», после чего сразу же шло уточнение, что «осуждаем то, что их действия используются в качестве оправдания для дегуманизации целого населения».
Иными словами, авторы этого сообщества пытаются манипулировать тем представлением, что есть плохой ХАМАС, а есть невинные жители Газы, которые, тем не менее, проголосовали за то, чтобы ХАМАС были их лидерами в 2005 году, после деоккупации этого региона Израилем. Упускается и тот факт, что в Секторе Газа никогда не было регулярной армии, и по сути, в теракте участвовали просто жители Газы, которым дали в руки автоматы.
Мне эта риторика напоминает то, как некоторые представители российской эмиграции говорят, что российский народ на самом деле хороший и виноват только Путин, жалея «наших мальчиков», у которых просто «не было выбора» и они были вынуждены проглотить все свои моральные принципы, если они действительно были, и пойти убивать украинцев.
Как говорил один незадачливый пророссийский активист, вы посмотрите, какая зарплата в провинции, это же ужасно, как так жить. Вот и получается, что способ жить - это потерять всю свою человечность и стать головорезом, в прямом и переносном смысле, а потом можно рассчитывать, что тебя еще и жалеть будут, и вдобавок донаты для тебя и твоей семьи соберут.
Несмотря на то, что люди, которые поддерживают Палестину, открещиваются от ХАМАС, они упорно игнорируют факт вовлеченности этой террористической организации в обычную жизнь Газы. Например, согласно изданию The Telegraph, количество погибших мирных жителей специально раздуто таким образом, чтобы очернить Израиль.
Исследователи изучили десятки западных изданий в разных странах и результаты показали, что 97% западных изданий, когда приводили цифры погибших в Газе, не упоминали число находившихся среди них боевиков. Большинство из них ссылается на Министерство здравоохранения Газы, которое всегда было полностью подконтрольно ХАМАС.
ООН дискредитирована
Но кто-то может сказать, что в таком случае можно посмотреть данные ООН, раз у кого-то доверия нет ни к ХАМАС, ни к Израилю, только вот проблема в том, что по разным данным около тысячи сотрудников БАПОР в Секторе Газа имеют связи с террористами и даже принимали участие в резне 7 октября, из-за чего некоторые страны прекратили сотрудничество с этой организацией под эгидой ООН, и даже в самой ООН было начато расследование.
В связи с этим хотелось бы, чтобы государство провело проверку в ЕКА, и выяснило, куда были отправлены пожертвования, которое собирало сообщество в поддержку Палестины с брендом академии в своем официальном названии, и не попали ли эти деньги террористам из ХАМАС.
Удобно, наверное, кричать про 800 убитых палестинских детей, только какое количество из этих детей просто выдумано, мы толком не знаем, а «Полливуд», который устроили жители Газы, показывая на видео откровенные куклы вместо детей, высмеяли уже все кому не лень.
Само собой, мирные жители в Газе тоже гибнут и в немалых количествах, все-таки плотность населения в Секторе Газа была и будет одной из самых больших в мире, но тут я снова возвращаюсь к вопросу о том, кто агрессор и кто виновен в том, что в Газе что раньше, что сейчас имеется такая сложная гуманитарная ситуация. Спойлер: вина здесь лежит не на Израиле.
Еврейские погромы в Европе
Также сторонники Палестины настаивают, что, мол, они не антисемиты, а антисионисты, то есть выступают не против евреев, а против Израиля. Однако в сионизме как таковом нет ничего плохого, поскольку это просто призыв к еврееям жить в Израиле, который, если не считать постоянные ракетные обстрелы со стороны арабских стран, является гарантированно безопасным местом в мире для евреев.
Давайте в этой связи вспомним, что, например, в Нидерландах, вроде как свободной и прогрессивной стране, с ноября этого года продолжаются еврейские погромы. На вопрос о том, вызваны ли они антиизраильскими или антисемитскими настроениями, ответ, по-моему, более чем напрашивается: ведь страдают евреи, которые к Израилю не причастны. Именно поэтому всякие лозунги вроде «от реки до моря Палестина будет свободна» воспринимаются не иначе как антисемитские, потому что предусматривают уничтожение единственной безопасной для евреев страны и замены ее на арабскую Палестину.
Напомню, что в то время как в Израиле живет более 6,6 млн евреев и 1,8 млн арабов, а в соседней Иордании, которая тоже вышла из Британского мандата, живет 10,6 млн арабов и ноль евреев. Где же происходит апартеид на самом деле? И только ли из-за Израиля арабы практически полностью очистили свои страны от еврейского меньшинства?
Избирательное морализаторство
На западе есть такая поговорка - no jews, no news, которая отсылает к игнорированию так называемой прогрессивной общественностью новостей о преступлениях, носящих массовый характер, если в них нет «еврейского следа». Преследования уйгуров в Китае и китайская политика в отношении Тибета, протесты иранской оппозиции как на западе, так и в самом Иране, вскрывшиеся факты о сирийских тюрьмах… Я не вижу, чтобы студенты ЕКА собирались в объединениях и устраивали сидячие забастовки по перечисленным кейсам.
Поскольку в Эстонии нет большой арабской диаспоры, инициатива по поддержке террористического анклава, именуемого Сектором Газа, исходит непосредственно от местных жителей, о чем хотя бы говорит активность главных идеологов этого движения - Кристи Окба и Биргит Поопуу. И если одна из них уже сравнивает ХАМАС с эстонским повстанческим освободительным движением, а другая показывает пропагандистское кино, то трудно даже представить, что в головах у прочих активистов, которые с пеной у рта кричат об апартеидах и геноцидах.
Это полностью эмоциональные оценки, не имеющие отношения к реальности, и мне непонятно, почему государственное высшее учебное заведение это поддерживает. Если все это вскрывается сейчас, под руководством нынешнего ректора, то остается хороший вопрос, почему он сейчас занимает свою должность.
Сектор Газа - это такой же агрессор, как и Россия, но за флаг России у нас штрафуют, а палестинским вполне спокойно можно размахивать на площади. Почему бы студентам ЕКА не пойти еще дальше, и не начать показывать фильмы Стаса Ай-Как-Просто про «освобождение» Россией Донбасса, вешать плакаты с распятым мальчиком и «Аллеей ангелов»?
Ведь если держаться используемой логики, то что в одном случае вооруженные боевики защищались от «апартеида», что в другом. Одних спонсировала Россия, других - Иран, одни воевали против «израильской военщины», другие - против «киевских националистов». Мне почему-то кажется, что если бы некоторые любители Палестины знали чуть лучше историю войны в Украине, то они как минимум заговорили бы про «все не так однозначно».
Но тут можно заметить, что им чаще всего не то чтобы особо интересно происходящее в Украине. Ведь, как говорится, no jews, no news.