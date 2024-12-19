Мне эта риторика напоминает то, как некоторые представители российской эмиграции говорят, что российский народ на самом деле хороший и виноват только Путин, жалея «наших мальчиков», у которых просто «не было выбора» и они были вынуждены проглотить все свои моральные принципы, если они действительно были, и пойти убивать украинцев.

Как говорил один незадачливый пророссийский активист, вы посмотрите, какая зарплата в провинции, это же ужасно, как так жить. Вот и получается, что способ жить - это потерять всю свою человечность и стать головорезом, в прямом и переносном смысле, а потом можно рассчитывать, что тебя еще и жалеть будут, и вдобавок донаты для тебя и твоей семьи соберут.

Несмотря на то, что люди, которые поддерживают Палестину, открещиваются от ХАМАС, они упорно игнорируют факт вовлеченности этой террористической организации в обычную жизнь Газы. Например, согласно изданию The Telegraph, количество погибших мирных жителей специально раздуто таким образом, чтобы очернить Израиль.

Исследователи изучили десятки западных изданий в разных странах и результаты показали, что 97% западных изданий, когда приводили цифры погибших в Газе, не упоминали число находившихся среди них боевиков. Большинство из них ссылается на Министерство здравоохранения Газы, которое всегда было полностью подконтрольно ХАМАС.

ООН дискредитирована