Эксперт: в Эстонии все одинокие пенсионеры живут в относительной бедности

По словам Петтер, проживая в столице, для достойной пенсии действительно нужно иметь месячный бюджет около 2000 евро, пишет Петтер.

Что такое относительная бедность? Это термин, используемый для описания ситуации, в которой условия жизни человека ниже среднего уровня жизни в обществе.

«Например, в 2023 году относительная черта бедности в Эстонии определяется как ежемесячный доход в 807 евро на одного члена домохозяйства. Для сравнения, средняя пенсия по старости в 2023 году составляла 700 евро, а сегодня – 774 евро. Это означает, что чисто количественно каждый пенсионер в Эстонии живет в относительной бедности», - отмечает Петтер.

По ее словам, в действительности некоторые пенсионеры работают или имеют другие доходы, что означает, что 71% одиноких пенсионеров живут в относительной бедности. По этому показателю мы входим в число европейских лидеров.

Если в Европейском союзе средняя пенсия составляет около 50-60% от прежней зарплаты, то в Эстонии – только 46%. Это объясняет, почему десятки тысяч пенсионеров решили продолжать работать. Стоимость жизни выросла.

Фактически, с начала века уровень занятости 65-74-летних почти удвоился. Однако работать на пенсии не всегда возможно, особенно на физически тяжелых работах, к тому же среди пожилых работников высок уровень серьезных несчастных случаев на производстве.

«Поэтому, если вы хотите иметь доход в размере 2000 евро на пенсии, вам следует начать откладывать деньги уже сегодня. Начать откладывать деньги сложно по целому ряду причин, главные из которых – отсутствие знаний, мотивации или дисциплины, а не просто финансовых возможностей», - говорит эксперт.