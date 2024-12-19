Как содержательно провести Рождество, не опустошив при этом кошелек?

«Недавний опрос показал, что в этом году 13 процентов жителей Эстонии не планируют покупать подарки. Вероятно, некоторые из них не могут этого сделать из-за финансовых трудностей. Вместе с тем все больше людей решают посвятить рождественское время близким или заняться благотворительностью. В любом случае существует множество способов отметить праздники весело и с минимальными затратами», - отметила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

Вечер при свечах с настольными играми

Соберите семью, выключите свет и зажгите свечи – это создаст уютную и интимную атмосферу. Совместные настольные игры или простые занятия, такие как просмотр старых фотографий или игра в карты, укрепляют связи и дают возможность по-настоящему уделить время друг другу.

Совместное приготовление пипаркооков

Ничто так не ассоциируется с Рождеством, как аромат пипаркооков и мандаринов. Приготовление пряников – не только доступное, но и очень веселое совместное занятие. Если вы сами не любите пипаркооки, их можно красиво упаковать и подарить: самодельные подарки всегда особенно ценны. Вы даже можете попробовать устроить конкурс на лучший пряничный домик, где каждый член семьи создаст свой вариант зимнего домика мечты.

Прогулка по рождественскому рынку в таллиннском Старом городе