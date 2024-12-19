Умер олимпийский чемпион, копьеметатель, установивший мировой рекорд

Олимпийский чемпион 1972 года, завоевавший золото на домашних Играх в Мюнхене, Клаус Вольферман по-прежнему считается одним из главных спортивных героев Германии того времени. Его результат 94,08 метра, показанный весной 1973 года, был мировым рекордом в метании копья более трех лет.

«Легкая атлетика Германии потеряла замечательного человека, который не только одержал незабываемую победу и завоевал олимпийское золото в 1972 году, но и был одним из самых популярных спортсменов страны. В 1971 и 1972 годах его признавали спортсменом года в Германии», - говорится в некрологе Федерации легкой атлетики Германии.

В финале Олимпиады в Мюнхене Вольферман обошел серебряного призера Яниса Лусиса всего на два сантиметра. Победу ему принес олимпийский рекорд того времени – 90,48 метра.

После соревнований 176-сантиметрового Вольфермана назвали «маленьким гигантом с золотой рукой».