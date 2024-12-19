Наказание за изнасилование несовершеннолетнего: Госсуд принял решение

Основанием для разбирательства послужило уголовное дело, в котором совершеннолетнего мужчину обвиняют в том, что он вступил в половую связь с 17-летней потерпевшей во время совместного времяпровождения, когда она спала. Вследствие этого потерпевшая сначала не осознавала, что с ней происходит, и не могла сопротивляться. Придя в себя, она убежала.

Окружной суд признал вину обвиняемого доказанной, но указал, что его деяние не настолько тяжкое, чтобы заслуживать минимального предусмотренного законом наказания в шесть лет лишения свободы. Суд посчитал столь строгое наказание противоречащим Конституции. Окружной суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы и обратился в Государственный суд с просьбой признать установленную минимальную санкцию недействительной.

Общее собрание Госсуда признало, что минимальный срок наказания в шесть лет лишения свободы является суровым. В то же время государство обязано защищать несовершеннолетних от сексуального насилия и устанавливать для этого действенные меры наказания. Законодательный орган обладает широкой, хотя и не безграничной свободой усмотрения в выборе наказания за преступления. Госсуд постановил, что, устанавливая минимальный срок лишения свободы за изнасилование несовершеннолетнего, законодатель не вышел за рамки, определенные Конституцией.

Суд также отметил, что в исключительных обстоятельствах закон позволяет назначить более мягкое наказание, чем минимально предусмотренное. Также возможно досрочное освобождение осужденного. По этим причинам Госсуд решил, что в рассматриваемом деле минимальное наказание не нарушает Конституцию.

Общее собрание Госсуда вынесло свое решение в рамках производства по надзору за конституционностью. При этом решение окружного суда по уголовному делу не было изменено. Однако у прокуратуры, потерпевшей и защитника обвиняемого остается право обжаловать решение окружного суда в уголовной коллегии Государственного суда.