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Компании бывшего крупного бизнесмена банкротятся одна за другой

Редактор: rus.postimees.ee
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Янек Похла.
Янек Похла. Фото: Eero Vabamägi

Фирмы Янека Похла - основателя Tahe Outdoors - который еще несколько лет назад был крупным акционером Novaturas и в целом успешным предпринимателем, одна за другой объявляют о банкротстве, пишет dv.ee.

Холдинговая компания Похла Rendez-Vous и ее дочерняя фирма BBW получили запрет на распоряжение активами. Кроме того, в отношении их также начато банкротное производство. В начале декабря было также объявлено о банкротстве принадлежащей предпринимателю фирмы по производству кормов для домашних животных Farmers Food.

Еще в 2021 году предприниматель был награжден президентом Керсти Кальюлайд за вклад в развитие предпринимательства и поддержку зеленых технологий.

Читайте подробнее на dv.ee.

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