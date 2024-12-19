Компании бывшего крупного бизнесмена банкротятся одна за другой

Холдинговая компания Похла Rendez-Vous и ее дочерняя фирма BBW получили запрет на распоряжение активами. Кроме того, в отношении их также начато банкротное производство. В начале декабря было также объявлено о банкротстве принадлежащей предпринимателю фирмы по производству кормов для домашних животных Farmers Food.