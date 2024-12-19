Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу и эстонско-грузинской межпарламентской группы Лаури Лаатс выразил разочарование поведением своего коллеги Андо Кивиберга, который обвинил его в распространении прокремлевских нарративов оносительно Грузии.
Лаатс отрицает обвинения Кивиберга и считает прискорбным, что правящая коалиция подобными методами стремится подавить оппозицию.
«Вчера сразу после вступления в эстонско-грузинскую межпарламентскую группу новых членов из Eesti 200 и Партии реформ появился неподдельный интерес к деятельности группы и коллективное обращение, - сказал Лаатс. – Однако, понятно, что за этим стоит не внезапно возникший интерес к Грузии, а лишь желание назначить председателя группы, удобного правящей коалиции».
«Действительно, я не упрощал жизнь министру иностранных дел и однопартийцу Кивиберга Маргусу Цахкна, однако обвинять меня в прокремлевских позициях — некрасивый повод, чтобы забрать пост председателя парламентской группы и убедиться, что все будет делаться так, как хочет коалиция, - отметил Лаатс. - Это очередной шаг в направлении ограничения деятельности оппозиционных партий в Рийгикогу. Нынешняя коалиция с ее большим перевесом голосов движется к тому, что дискуссии больше не приветствуются».
Лаатс добавил, что слова Кивиберга о том, что он якобы не поддерживает грузинский народ, особенно неприятны, потому что Грузия - страна его детства, которую он был вынужден покинуть как военный беженец. «Мои отношения с грузинами личные и близкие, я искренне переживаю за этот народ и надеюсь, что нынешний раскол в стране удастся преодолеть мирным путем, и европейский курс будет продолжен. Надеюсь, что коллега сам поймет, что перешел границы дозволенного и найдет в себе смелость взять свои слова обратно», - сказал Лаатс.
Ряд представляющих коалицию депутатов парламентской группы «Эстония-Грузия» в среду внесли предложение выразить недоверие председателю группы, центристу Лаури Лаатсу в связи с его неоднозначными высказываниями о ситуации в Грузии, в которых Лаатс повторил нарратив пророссийской правящей партии Грузии о демонстрациях в поддержку демократии и европейских ценностей в стране.
По мнению Андо Кивиберга, члена фракции Eesti 200 в Рийгикогу, Лаури Лаатс распространяет прокремлевские взгляды и поэтому должен быть снят смещен с поста группы «Эстония-Грузия».
«Ситуация в Грузии крайне сложная - избивают как мирных демонстрантов, так и лидеров оппозиционных партий. Их арестовывают, применяют против них войска, пытают и заставляют молчать. Грузинская правящая партия также только что остановила все процессы евроинтеграции. В то же время группу дружбы Эстонии и Грузии возглавляет председатель парламентской фракции Центристской партии Лаури Лаатс, чьи высказывания о ситуации в Грузии в большой мере явно основаны на тезисах грузинской правящей партии, антидемократическая деятельность которой в свою очередь спровоцировала массовые протесты в этой многострадальной закавказской республике», - отметил Кивиберг.
По его словам, подобные высказывания не оставляют у него сомнений в том, интересам какой враждебной страны на самом деле служат выступления Лаатса.
«Депутаты Рийгикогу, поддерживающие демократию и европейские устремления в Грузии предлагают провести новые выборы председателя группы эстонско-грузинской дружбы, чтобы поддержку эстонского парламента почувствовал в первую очередь грузинский народ, а не правящая партия Грузии», - заявил Кивиберг. «Мы также обсудили этот вопрос с нашими партнерами по коалиции, которые также считают, что подобные выступления неуместны, и которые также поддержали назначение нового председателя группы».
По мнению Кивиберга, важно, чтобы демократические страны не теряли интереса к происходящему в Грузии, так как это служит только интересам России. «Большинство грузинского народа видит свое будущее в Европейском союзе, что подтверждается тем фактом, что 80 процентов грузинского народа хотят, чтобы их страна вступила в Европейский союз. Эстония вместе с другими странами работает над тем, чтобы поддержать демократическое развитие Грузии и ее европейскую интеграцию», - сказал Кивиберг.