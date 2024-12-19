ГАЛЕРЕЯ На заседание в Рийгикогу пришел Дед Мороз

Сначала Дед Мороз внимательно осмотрел депутатов. «Какие румяные и радостные!» - отметил он и выразил одобрение в связи с решением депутатов сократить свои компенсации на четверть.

Во время раздачи подарков первыми к Деду Морозу вышли члены правления Рийгикогу. Чтобы получить подарки, им пришлось вспомнить, что Дед Мороз говорил в предыдущие годы. Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар поблагодарил Деда Мороза за заботу и мудрые наставления, которые он на протяжении многих лет дает депутатам.

Подарки получила каждая парламентская фракция. Дед Мороз сопровождал их вручение забавными историями, а депутаты читали стихи и пели веселые песни. Подарки достались даже независимым депутатам - в их отношении в эстонском языке допустимо употребление слова aknaalused (дословно - «подоконные», однако второе значение слова aknaalused - «внефракционный депутат»). Им вручили ленту для утепления окон.

Следующее пленарное заседание Рийгикогу состоится 13 января следующего года.