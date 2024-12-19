ФОТО Серьезное ДТП: перевозивший военных автобус на высокой скорости столкнулся с эвакуатором

Утром водитель BMW съехал с дороги в кювет. Сам водитель и автомобиль не пострадали, однако для извлечения машины из сугроба потребовалась помощь эвакуатора.

Во время спасательной операции на место аварии на высокой скорости вылетел автобус, который врезался в трейлер, вытолкнув его в кювет. В автобусе находились военнослужащие. В настоящий момент движение на месте происшествия затруднено.

На место прибыли две машины скорой помощи. Троих пострадавших доставили в больницу для обследования, их травмы оказались несерьезными.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент Virumaa Teataja Айвар Ойаперв передняя часть автобуса серьезно повреждена. По предварительным данным, автобус мог двигаться с несоответствующей дорожным условиям скоростью.

К 11 часам утра началась эвакуация автобуса, но движение в районе аварии все еще остается затрудненным.