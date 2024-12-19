ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Эксперт: как разумно обращаться с продуктами в праздничный период

2. Держите часть блюд в холодильнике и подавайте постепенно

Не ставьте все приготовленные блюда на стол сразу – оставьте часть в холодильнике и подавайте по мере необходимости. Это сохранит еду свежей и снизит риск порчи.

3. Упаковывайте еду на вынос для гостей

Запаситесь контейнерами для еды и предлагайте гостям забрать часть блюд с собой. Это поможет избежать излишков в вашем холодильнике и сэкономит гостям время и деньги в последующие дни.

4. Используйте морозильник с умом

Если вы видите, что еды осталось слишком много, замораживайте ее сразу. Например, кровяные колбасы, жареное мясо и другие рождественские блюда прекрасно сохраняются в морозильной камере в течение нескольких месяцев.

5. Будьте креативны с остатками еды – обратитесь за помощью к искусственному интеллекту!

Современные технологии позволяют находить идеи для рецептов с использованием остатков продуктов. Если у вас остались вареный картофель, запеченное мясо или овощи, спросите у искусственного интеллекта, какие блюда можно из них приготовить. Это быстрый и творческий способ дать остаткам еды новую жизнь и удивить семью вкусными блюдами.

6. Обращайте внимание на маркировку «годен до» и «лучше употребить до»

Учтите, что маркировка «лучше употребить до» указывает на оптимальный срок качества продукта, а не на его безопасность. Многие продукты – мука, рис, печенье, пастеризованные молочные продукты – остаются съедобными после истечения указанного срока. Пользуйтесь своими чувствами: посмотрите, понюхайте и попробуйте.

7. Используйте остатки еды для новых блюд

Из вареного картофеля можно сделать вкусные картофельные оладьи или запечь его в духовке.

Из жаркого получится отличный суп или жаркое на сковороде.

Перезрелые бананы подходят для смузи или выпечки.

Из черствого хлеба можно сделать хрустящие крутоны или хлебный суп.

Следуя этим советам, вы сможете сократить количество отходов, сохранить семейный бюджет и заботиться об окружающей среде.