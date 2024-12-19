ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Эксперт: как разумно обращаться с продуктами в праздничный период

Рождество и Новый год – время, когда наши столы ломятся от угощений. К сожалению, это также приводит к значительному количеству пищевых отходов. Ученые Эстонского университета естественных наук делятся рекомендациями, как сократить отходы и использовать каждый продукт с максимальной пользой.
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Согласно статистике, средний житель Эстонии ежегодно выбрасывает 26 кг годных к употреблению продуктов. В праздничные дни этот объем еще больше увеличивается, так как часто готовится больше еды, чем необходимо. Обильный стол и всю ночь стоящие на нем блюда, стали частью наших праздничных традиций.
«Праздники не должны быть временем излишеств и расточительности, а скорее периодом разумного подхода и заботы – как о близких, так и об окружающей среде», – говорит эксперт по пищевым продуктам Эстонского университета естественных наук Катрин Лайкоя.
Пищевые отходы имеют прямое влияние на наш кошелек: в среднем эстонская семья выбрасывает еду на сумму около 330 евро в год. В больших семьях эта сумма может достигать 500 евро.
В то же время выброшенные продукты – один из главных факторов нагрузки на окружающую среду. Пищевые отходы увеличивают объемы парниковых газов и приводят к растрате ценных ресурсов, таких как вода и энергия.
«Осознанное потребление – это несложно. Оно начинается с планирования и умного использования продуктов. Сегодняшние технологии предлагают решения, которые помогают избежать отходов и давать остаткам пищи новые возможности для потребления», – отметил профессор гигиены продуктов питания и общественного здравоохранения Мати Роасто.
Ученые Эстонского университета естественных наук делятся практическими советами, как избежать пищевых отходов
1. Планируйте трапезу и обсуждайте меню с гостями
Продумайте меню заранее и оценивайте порции реалистично. Уточните у гостей их предпочтения, чтобы избежать остатков блюд, которые никто не тронет. Например, достаточно 150 г салата и 200 – 300 г основного блюда на человека, чтобы избежать переедания.
2. Держите часть блюд в холодильнике и подавайте постепенно
Не ставьте все приготовленные блюда на стол сразу – оставьте часть в холодильнике и подавайте по мере необходимости. Это сохранит еду свежей и снизит риск порчи.
3. Упаковывайте еду на вынос для гостей
Запаситесь контейнерами для еды и предлагайте гостям забрать часть блюд с собой. Это поможет избежать излишков в вашем холодильнике и сэкономит гостям время и деньги в последующие дни.
4. Используйте морозильник с умом
Если вы видите, что еды осталось слишком много, замораживайте ее сразу. Например, кровяные колбасы, жареное мясо и другие рождественские блюда прекрасно сохраняются в морозильной камере в течение нескольких месяцев.
5. Будьте креативны с остатками еды – обратитесь за помощью к искусственному интеллекту!
Современные технологии позволяют находить идеи для рецептов с использованием остатков продуктов. Если у вас остались вареный картофель, запеченное мясо или овощи, спросите у искусственного интеллекта, какие блюда можно из них приготовить. Это быстрый и творческий способ дать остаткам еды новую жизнь и удивить семью вкусными блюдами.
6. Обращайте внимание на маркировку «годен до» и «лучше употребить до»
Учтите, что маркировка «лучше употребить до» указывает на оптимальный срок качества продукта, а не на его безопасность. Многие продукты – мука, рис, печенье, пастеризованные молочные продукты – остаются съедобными после истечения указанного срока. Пользуйтесь своими чувствами: посмотрите, понюхайте и попробуйте.
7. Используйте остатки еды для новых блюд
- Из вареного картофеля можно сделать вкусные картофельные оладьи или запечь его в духовке.
- Из жаркого получится отличный суп или жаркое на сковороде.
- Перезрелые бананы подходят для смузи или выпечки.
- Из черствого хлеба можно сделать хрустящие крутоны или хлебный суп.
Следуя этим советам, вы сможете сократить количество отходов, сохранить семейный бюджет и заботиться об окружающей среде.