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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Эксперт: как разумно обращаться с продуктами в праздничный период

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Рождественский ужин. Снимок иллюстративный.
Рождественский ужин. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Рождество и Новый год – время, когда наши столы ломятся от угощений. К сожалению, это также приводит к значительному количеству пищевых отходов. Ученые Эстонского университета естественных наук делятся рекомендациями, как сократить отходы и использовать каждый продукт с максимальной пользой.

Согласно статистике, средний житель Эстонии ежегодно выбрасывает 26 кг годных к употреблению продуктов. В праздничные дни этот объем еще больше увеличивается, так как часто готовится больше еды, чем необходимо. Обильный стол и всю ночь стоящие на нем блюда, стали частью наших праздничных традиций.

«Праздники не должны быть временем излишеств и расточительности, а скорее периодом разумного подхода и заботыкак о близких, так и об окружающей среде», – говорит эксперт по пищевым продуктам Эстонского университета естественных наук Катрин Лайкоя.

Пищевые отходы имеют прямое влияние на наш кошелек: в среднем эстонская семья выбрасывает еду на сумму около 330 евро в год. В  больших семьях эта сумма может достигать 500 евро.

В то же время выброшенные продуктыодин из главных факторов нагрузки на окружающую среду. Пищевые отходы увеличивают объемы парниковых газов и приводят к растрате ценных ресурсов, таких как вода и энергия.

«Осознанное потреблениеэто несложно. Оно начинается с планирования и умного использования продуктов. Сегодняшние технологии предлагают решения, которые помогают избежать отходов и давать остаткам пищи новые возможности для потребления», – отметил профессор гигиены продуктов питания и общественного здравоохранения Мати Роасто.

Ученые Эстонского университета естественных наук делятся практическими советами, как избежать пищевых отходов

1. Планируйте трапезу и обсуждайте меню с гостями

Продумайте меню заранее и оценивайте порции реалистично. Уточните у гостей их предпочтения, чтобы избежать остатков блюд, которые никто не тронет. Например, достаточно 150 г салата и 200 – 300 г основного блюда на человека, чтобы избежать переедания.

2. Держите часть блюд в холодильнике и подавайте постепенно

Не ставьте все приготовленные блюда на стол сразу – оставьте часть в холодильнике и подавайте по мере необходимости. Это сохранит еду свежей и снизит риск порчи.

3. Упаковывайте еду на вынос для гостей

Запаситесь контейнерами для еды и предлагайте гостям забрать часть блюд с собой. Это поможет избежать излишков в вашем холодильнике и сэкономит гостям время и деньги в последующие дни.

4. Используйте морозильник с умом

Если вы видите, что еды осталось слишком много, замораживайте ее сразу. Например, кровяные колбасы, жареное мясо и другие рождественские блюда прекрасно сохраняются в морозильной камере в течение нескольких месяцев.

5. Будьте креативны с остатками еды – обратитесь за помощью к искусственному интеллекту!

Современные технологии позволяют находить идеи для рецептов с использованием остатков продуктов. Если у вас остались вареный картофель, запеченное мясо или овощи, спросите у искусственного интеллекта, какие блюда можно из них приготовить. Это быстрый и творческий способ дать остаткам еды новую жизнь и удивить семью вкусными блюдами.

6. Обращайте внимание на маркировку «годен до» и «лучше употребить до»

Учтите, что маркировка «лучше употребить до» указывает на оптимальный срок качества продукта, а не на его безопасность. Многие продукты – мука, рис, печенье, пастеризованные молочные продукты – остаются съедобными после истечения указанного срока. Пользуйтесь своими чувствами: посмотрите, понюхайте и попробуйте.

7. Используйте остатки еды для новых блюд

  • Из вареного картофеля можно сделать вкусные картофельные оладьи или запечь его в духовке.
  • Из жаркого получится отличный суп или жаркое на сковороде.
  • Перезрелые бананы подходят для смузи или выпечки.
  • Из черствого хлеба можно сделать хрустящие крутоны или хлебный суп.

Следуя этим советам, вы сможете сократить количество отходов, сохранить семейный бюджет и заботиться об окружающей среде.

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