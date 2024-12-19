Правительство утвердило минимальную зарплату на 2025 год

Минимальная заработная плата в Эстонии традиционно устанавливается правительством по соглашению социальных партнеров. Минимальный размер оплаты труда был согласован между Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Союзом работодателей Эстонии в рамках расширенного коллективного договора 18 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба правительства.

По данным Налогово-таможенного департамента, в 2024 году в среднем за девять месяцев 16 600 работников с полной занятостью получали минимальную зарплату в размере 820 евро, что составляло 3,5 процента от общего числа работников с полной занятостью. Кроме того, в среднем за месяц 18 800 работников с полной занятостью получали заработную плату в диапазоне от 821 до 902 евро, что составляло 3,9 процента от числа работников. По оценке Министерства финансов, повышение минимальной зарплаты на 66 евро с 820 до 886 евро принесет в государственный бюджет около 17 миллионов евро дополнительных налоговых поступлений по сравнению с 2024 годом.

В результате роста социальных налогов, взносов на страхование от безработицы, подоходного налога с физических лиц и увеличения чистой зарплаты, идущей на потребление, возрастут поступления от налогов на потребление. Прогноз налоговых доходов государственного бюджета уже учитывает повышение минимального размера оплаты труда через прогноз средней зарплаты.

Повышение минимального размера оплаты труда приведет к росту зарплат и заработной платы, связанных с минимальной оплатой, как в частном, так и в государственном секторе. Также увеличатся суммы выплат, связанных с минимальным размером оплаты труда, например, пособие по уходу за ребенком, выплаты за дополнительный отпуск и другие выплаты, общая сумма которых составит около 2,3 миллиона евро.

В проекте Закона о государственном бюджете на 2025 год уже учтено финансовое воздействие повышения минимального размера оплаты труда. Повышение минимального размера оплаты труда способствует улучшению благосостояния малообеспеченных граждан.