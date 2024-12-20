Грецкий: сопротивление ВСУ в уходящем году не рассыпалось, теперь Путин надеется задушить Украину руками Трампа

Выдержки из беседы:

- Можно ли сказать, что какая-то из сторон военного конфликта достигла большего успеха в уходящем году, чем другая, или мы имеем дело с чем-то вроде патовой ситуации?

- Говоря об итогах этого года, нужно учитывать то, что предшествовало ему. Что нужно отмечать и о чем нельзя забывать, это то, что украинское государство выстояло. Оно функционирует. Есть высокий уровень сплоченности и консолидации украинского общества. Это то, что удивило очень многих в феврале, марте, апреле 2022 года, но этот феномен и до сих пор помогает продолжать сопротивляться и навязывать борьбу Вооруженным силами России, а также с оптимизмом смотреть в будущее.

Если сфокусироваться именно на 2024 годе, то мы видим, что и производство вооружений в Украине растет. Это касается прежде всего дронов. Растет поддержка со стороны партнеров и союзников Украины, это взаимодействие институциализируется. Мы видим, что и со стороны НАТО есть существенные инициативы. Центр анализа в Быдгоще уже учрежден. И на полную мощь он заработает уже в следующем году.

Что касается России, то она столкнулась с проблемами, ВПК России не успевает за нуждами воюющей армии. По сути, ВПК России не был готов к тому, что будет такая затяжная война, которая потребует такого огромного количества боеприпасов, бронетехники.