Остался месяц до инаугарации Дональда Трампа, обещавшего за сутки остановить войну в Украине. О том, какие изменения произошли в соотношении сил на войне за 2024 год, и видны ли предпосылки к ее окончанию в 2025 году, в студии Postimees поразмышлял научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.
Грецкий: сопротивление ВСУ в уходящем году не рассыпалось, теперь Путин надеется задушить Украину руками Трампа
Выдержки из беседы:
- Можно ли сказать, что какая-то из сторон военного конфликта достигла большего успеха в уходящем году, чем другая, или мы имеем дело с чем-то вроде патовой ситуации?
- Говоря об итогах этого года, нужно учитывать то, что предшествовало ему. Что нужно отмечать и о чем нельзя забывать, это то, что украинское государство выстояло. Оно функционирует. Есть высокий уровень сплоченности и консолидации украинского общества. Это то, что удивило очень многих в феврале, марте, апреле 2022 года, но этот феномен и до сих пор помогает продолжать сопротивляться и навязывать борьбу Вооруженным силами России, а также с оптимизмом смотреть в будущее.
Если сфокусироваться именно на 2024 годе, то мы видим, что и производство вооружений в Украине растет. Это касается прежде всего дронов. Растет поддержка со стороны партнеров и союзников Украины, это взаимодействие институциализируется. Мы видим, что и со стороны НАТО есть существенные инициативы. Центр анализа в Быдгоще уже учрежден. И на полную мощь он заработает уже в следующем году.
Что касается России, то она столкнулась с проблемами, ВПК России не успевает за нуждами воюющей армии. По сути, ВПК России не был готов к тому, что будет такая затяжная война, которая потребует такого огромного количества боеприпасов, бронетехники.
А также и огромного количества личного состава. Именно поэтому мы видим, как военно-политическое руководство России посещает Северную Корею и Иран, именно поэтому мы видим северокорейских солдат на поле боя. И северокорейское оружие. Ведь если говорить о потребностях России в артиллерийских снарядах, то эти дыры сейчас закрываются именно поставками из КНДР.
- Спустя уже месяцы после операции ВСУ в Курской области РФ, исходя из нынешней ситуации, можно ли сказать, что успех в Курске до сих пор остается важным активом для Украины, в том числе и в контексте возможных переговоров, о которых так много говорится?
- Как уже сказал генерал Сырский, это контрнаступление имело своей целью сорвать планы России по открытию еще одного фронта, через Харьков и Сумщину. С этой точки зрения операция ВСУ в Курской области оказалась успешной.
Также нужно учитывать и тот факт, что операция в Курске повысила консолидацию и мораль украинского общества и украинской армии. И давайте также не уходить и от контекста: понятно, что ресурсы и численность личного состава у Украины уступают российским.
Украина борется с превосходящим противником, который зашел на ее территорию. И тут единственной тактикой является тактика на истощение и изматывание превосходящих сил. И Украина это делает, контратакуя и сковывая колоссальные силы России на определенных участках, заставляя ее прибегать к незапланированным передислокациям из одной точки в другую.
Тем самым вносится элемент хаоса. Ударами в тыл по инфраструктуре обеспечивается дезорганизация логистики. Украина четко придерживается этой тактики на протяжении всех этих лет войны. И эта тактика доказывает свою эффективность.
Мы не видим, что бы фронт как-то сыпался, мы не видим глубоких прорывов со стороны российской армии. И на данный момент мы не видим предпосылок к таким прорывам.
- С самого начала войны говорится о том, что Запад должен усиливать санкционное давление на Россию, чтобы подрывать российскую экономику, кроме того, Россия продолжает вкладывать в финансирование военной машины гигантские средства, но все-таки до сих пор настоящего обрушения российской экономики не произошло. Тем не менее, эффективно ли работали санкции в уходящем году, приблизилась ли Россия к экономическому коллапсу?
- Санкции и санкционное давление - это не спринт, а марафон. Это всегда разговор про длинные дистанции. Но мы видим, что санкционное давление нарастает. Есть сюжеты, которым стоило бы уделить внимание, например, механизму надзора за соблюдением санкций.
Пока все это является уделом национальных правительств. У каждого правительства свои ресурсы и свое представление, как это нужно делать. Здесь мне больше нравится идея о введении ковровых санкций, то есть тотального бана на торговлю с Россией. Это сильно бы упростило все, что связано с обжалованиями, и эффективность санкций сильно возросла бы.
Мы видим, что сейчас есть разногласия и разные точки зрения внутри Европейского союза, есть такие страны, как Кипр, Греция, Болгария и Венгрия, где нет тотальной поддержки идее об усилении санкций. Особенно это касается Кипра. И сейчас в этом вопросе выходят на первый план региональные инициативы, как, например, со стороны JEF. Двенадцать стран озаботились вопросом теневого флота РФ. И я уверен, что мы увидим прогресс в этом направлении и в следующем году.
- Довольно популярно представление, что победа Дональда Трампа на выборах президента США дала больше надежд России, чем Украине. Упрощенным ли является такое представление? Действительно ли склонение Вашингтоном сторон к переговорам становится выгодным сценарием развития событий для Москвы, или же и для России возможные ультиматумы Трампа тоже представляют определенные риски?
- Вашингтон Трампа и Вашингтон Байдена - это два разных Вашингтона. Стилистика Трампа совершенно иная, он не ограничен какими-то идейными представлениями и принципами. У него трансакционный подход, его больше всего интересует быстрое окончание этой войны, и ему неважно, какую цену заплатит Украина и что будет происходить на европейском континенте.
Трамп ведь еще во время своей президентской кампании назвал войну между Россией и Украиной войной Байдена. На его взгляд, это Байден позволил этой войне случиться, а вот если бы Трамп был в это время на посту президента, то этого бы не произошло.
Он сделал это заявление и тем самым показал, что он заинтересован в очень быстром окончании войны. Он хочет остановить эту войну, а Путин эту войну хочет выиграть.
И мы видим, как Путин пытается сохранить и усилить впечатление, что у него все хорошо. Что он достигает каких-то успехов.
При этом мы знаем, что по сравнению с осенью 2022 года потери российской армии в живой силе возросли на 20-25 процентов. Это означает, что Путин в данный момент не останавливает темпы продвижения по территории Украины, хотя сейчас распутица и использовать бронетехнику проблематично. Но, тем не менее, вплоть до первого дня президентства Трампа Путин будет эту картинку поддерживать.
Даже вот в ходе этого своего четырехчасового общения он получил вопрос от американского журналиста как раз про Трампа, и в ходе своего ответа Путин четыре раза использовал слово «уверенно». Он не скрывает того, что он хочет просто излучать эту уверенность. Произвести этим впечатление на Трампа и убедить того, чтобы он начал свое оказание давления не с Кремля, а с Киева, давление в плане поставок вооружений.
Здесь тактический ход Путина ясен. Он хочет задушить Украину руками Трампа, он хочет договариваться за счет Украины.
Но тут есть один важный нюанс. Если Трамп начнет свое давление с Украины, ограничивая поставки вооружений, это автоматически срикошетит в атмосферу среди европейских союзников, для многих из которых война между Россией и Украиной выглядит вопросом их собственной безопасности. Так что я думаю, что в конечном итоге Трамп развернет вектор этого давления с Киева на Москву. Вероятность этого достаточно велика.
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