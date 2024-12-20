Остался месяц до инаугарации Дональда Трампа, обещавшего за сутки остановить войну. О том, какие изменения произошли в соотношении сил на войне за 2024 год, и видны ли предпосылки к ее окончанию в 2025 году, ведущий студии Postimees в 10.00 поговорит с научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Игорем Грецким.
В студии Postimees Игорь Грецкий: станет ли 2024 год предпоследним годом войны в Украине?
- Среди главных отличительных особенностей войны в Украине в 2024 году можно назвать занятие ВСУ существенной части Курской области, привлечение Россией к боевым действиям северокорейских военнослужащих, получение Киевом от уходящей администрации Джо Байдена разрешения атаковать американскими дальнобойными ракетами цели на российской территории. В то же время давление России на востоке Украины возросло. Можно ли сказать, что какая-то из сторон военного конфликта достигла большего успеха в уходящем году, чем другая, или мы имеем дело с чем-то вроде патовой ситуации?
- С самого начала войны говорится о том, что Запад должен усиливать санкционное давление на Россию, чтобы подрывать российскую экономику, кроме того, Россия продолжает вкладывать в финансирование военной машины гигантские средства, но все-таки до сих пор настоящего обрушения российской экономики не произошло. Тем не менее, эффективно ли работали санкции против страны-агрессора в уходящем году? Приблизилась ли Россия к экономическому коллапсу, или до него все-таки еще очень далеко?
- Довольно популярно представление, что победа Дональда Трампа на выборах президента США дала больше надежд России, чем Украине, и, например, если Джо Байден не собирался вообще контактировать с Путиным, то спецпосланник Трампа уже допускает возможность прилета в Москву. Упрощенным ли является такое представление? Действительно ли склонение Вашингтоном сторон к переговорам становится выгодным сценарием развития событий для Москвы, или же и для России возможные ультиматумы Трампа тоже представляют определенные риски?
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