В студии Postimees Игорь Грецкий: станет ли 2024 год предпоследним годом войны в Украине?

- Среди главных отличительных особенностей войны в Украине в 2024 году можно назвать занятие ВСУ существенной части Курской области, привлечение Россией к боевым действиям северокорейских военнослужащих, получение Киевом от уходящей администрации Джо Байдена разрешения атаковать американскими дальнобойными ракетами цели на российской территории. В то же время давление России на востоке Украины возросло. Можно ли сказать, что какая-то из сторон военного конфликта достигла большего успеха в уходящем году, чем другая, или мы имеем дело с чем-то вроде патовой ситуации?

- С самого начала войны говорится о том, что Запад должен усиливать санкционное давление на Россию, чтобы подрывать российскую экономику, кроме того, Россия продолжает вкладывать в финансирование военной машины гигантские средства, но все-таки до сих пор настоящего обрушения российской экономики не произошло. Тем не менее, эффективно ли работали санкции против страны-агрессора в уходящем году? Приблизилась ли Россия к экономическому коллапсу, или до него все-таки еще очень далеко?

- Довольно популярно представление, что победа Дональда Трампа на выборах президента США дала больше надежд России, чем Украине, и, например, если Джо Байден не собирался вообще контактировать с Путиным, то спецпосланник Трампа уже допускает возможность прилета в Москву. Упрощенным ли является такое представление? Действительно ли склонение Вашингтоном сторон к переговорам становится выгодным сценарием развития событий для Москвы, или же и для России возможные ультиматумы Трампа тоже представляют определенные риски?

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