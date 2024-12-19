Опрос: планируют ли эстонские работодатели выплачивать своим работникам рождественские премии?

В то время как почти половина работников надеется на денежные премии, в этом году надбавки не входят в планы работодателей.

Если денежная премия не ожидается, работники рассчитывают, что работодатель компенсирует ее другими льготами, такими как дополнительные выходные дни, возможности для развития и использование служебного автомобиля.

36,2 процента опрошенных заявили, что выплата премий является ежегодной традицией в их компании. 32 процента ожидают премию за то, что личные показатели и достижения превзошли ожидания, а 24,1 процента - за успешное выполнение дополнительных заданий.

«В то время как сотрудники возлагают большие надежды на зарплаты и премии, у работодателей сейчас больше возможностей для контроля и выбора, - сказал менеджер по связям с общественностью CV.ee Карл Одер. - Тем не менее, компаниям необходимо уделять внимание справедливым системам вознаграждения, поскольку они помогают поддерживать мотивацию существующих сотрудников и привлекать новые таланты».

Опрос показал, что большинство компаний не планируют повышать зарплаты или предлагать новые бонусы в ближайшие месяцы. Вместо этого работодатели ищут решения, которые не требуют прямых дополнительных затрат, но помогают сохранить мотивацию и счастье сотрудников.

Укрепление командной работы, улучшение благосостояния сотрудников, а также развитие и переподготовка персонала для сохранения лояльности в сложных условиях являются ключевыми приоритетами.