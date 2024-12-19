ИНТЕРВЬЮ Премьер-министр Нидерландов: вместо увеличения оборонных расходов нужно сначала выполнить нынешние обещания по поставкам

В интервью Postimees, данном в начале этой недели, премьер-министр Нидерландов, страны, входящей в лагерь непоколебимых сторонников Киева, подчеркнул, что прежде всего необходимо помочь Украине пережить зиму. Затем следует обеспечить страну достаточными ресурсами, чтобы весной она смогла добиться более устойчивой позиции для возможных переговоров с Россией.