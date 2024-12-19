Чт, 19.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ИНТЕРВЬЮ Премьер-министр Нидерландов: вместо увеличения оборонных расходов нужно сначала выполнить нынешние обещания по поставкам

Перевод: Ева Ойжинская
Copy
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф считает, что если все страны НАТО будут выделять на оборону обещанные два процента от ВВП, проблем с поиском средств на развитие оборонной промышленности не возникнет.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф считает, что если все страны НАТО будут выделять на оборону обещанные два процента от ВВП, проблем с поиском средств на развитие оборонной промышленности не возникнет. Фото: Eero Vabamägi

По словам премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, вместо повышения минимального уровня оборонных расходов НАТО сейчас разумнее сосредоточиться на развитии оборонной промышленности, чтобы на уже имеющиеся средства действительно можно было приобрести желаемое вооружение.

В интервью Postimees, данном в начале этой недели, премьер-министр Нидерландов, страны, входящей в лагерь непоколебимых сторонников Киева, подчеркнул, что прежде всего необходимо помочь Украине пережить зиму. Затем следует обеспечить страну достаточными ресурсами, чтобы весной она смогла добиться более устойчивой позиции для возможных переговоров с Россией.

Дик Схоф

  • Родился 8 марта 1957 года в Сантпорте;
     
  • Получил образование в университете Неймегена по специальности «городское и сельское планирование»;
     
  • Опытный государственный служащий: долгое время он работал в Ассоциации муниципалитетов Нидерландов, где занимался вопросами политики в области образования. Помимо этого, Схоф занимал ключевые должности в Министерстве образования, культуры и науки, а также в Министерстве юстиции, где исполнял обязанности вице-канцлера;
     
  • С 1999 по 2003 годы был директором Государственной службы иммиграции и натурализации, а с 2003 по 2010 годы занимал пост генерального директора по вопросам общественного порядка и безопасности в Министерстве внутренних дел;
     
  • С 2013 по 2018 год исполнял обязанности национального координатора по борьбе с терроризмом и вопросам безопасности, а с 2018 по 2020 год был генеральным директором Службы разведки и безопасности Нидерландов. С 2020 года до мая этого года занимал пост канцлера Министерства юстиции и безопасности;
     
  • 2 июля 2024 года был назначен премьер-министром Нидерландов.
     
  • В настоящее время беспартийный, но до 2021 года состоял в Социал-демократической рабочей партии (СДРП).
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх