Новые поезда и больше рейсов: в новом году Elron ждут значительные перемены

«Железнодорожный транспорт - это основа общественного транспорта. За последние десять лет число пассажиров поездов удвоилось и в часы пик составы становятся все более переполненными. Я рада, что в новом году железнодорожное сообщение станет удобнее благодаря значительному увеличению объемов перевозок», - заявила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

Она также отметила, что завершение ремонтных работ на участке Тапа–Тарту осенью 2024 года позволит увеличить число рейсов на направлениях Тарту, Нарва, Рапла, Аэгвийду и Вильянди. «Время в пути до Тарту существенно сократится, что также станет важным улучшением», - подчеркнула министр.

Одним из ключевых нововведений станет введение интервального расписания на западном направлении (Таллинн–Кейла/Турба/Палдиски/Клоогаранна), благодаря чему поездки станут более комфортными. «Интервальное расписание обеспечит больше рейсов с фиксированным коротким интервалом, что избавит пассажиров от необходимости подстраивать свой день под расписание транспорта. Это сделает общественный транспорт более конкурентоспособным», - добавила Хартман.

Председатель правления Elron Лаури Бетлем подчеркнул, что компания уже долгое время готовится к изменениям, которые ожидаются в 2025 году. «Число рейсов по всей Эстонии заметно вырастет, и мы начнем предоставлять международные услуги», - заявил он.

Появление новых поездов Škoda даст возможность лучше удовлетворять потребности пассажиров. «После завершения электрификации железных дорог, проводимой AS Eesti Raudtee, мы сможем использовать дизельные поезда, ранее обслуживавшие маршрут Тарту–Таллинн, для уплотнения расписания на других направлениях. Больше рейсов означает больше мест для пассажиров, что позволит решить проблему нехватки мест в поездах. К тому же завершение инфраструктурных ремонтов сократит время в пути», - отметил Бетлем.

С 6 января 2024 года в сотрудничестве с латвийским оператором пассажирских поездов Vivi и литовским LTG Link начнет действовать маршрут Таллинн–Тарту–Валга–Рига–Вильнюс с двумя пересадками. Летом 2025 года планируется запуск экспресса Тарту–Рига.