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Финская полиция обнаружила склад с большим количеством наркотиков

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Эспоо зимой. Снимок иллюстративный.
Эспоо зимой. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Финская таможня раскрыла на редкость крупномасштабную схему по импорту марихуаны. Наркотики контрабандой ввозились в Финляндию из Испании и Таиланда, передает YLE.

В результате операции, проведенной в складском помещении в Эспоо, правоохранительные органы изъяли около 60 кг марихуаны на сумму более двух миллионов евро. Наркотики были расфасованы в коробки для печенья. Таможня подозревает, что около 30 килограммов марихуаны уже успели распространить в Южной Финляндии. 

По подозрению в нескольких тяжких преступлениях, связанных с наркотиками, арестованы три человека иностранного происхождения.

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