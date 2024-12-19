Финская таможня раскрыла на редкость крупномасштабную схему по импорту марихуаны. Наркотики контрабандой ввозились в Финляндию из Испании и Таиланда, передает YLE.
Финская полиция обнаружила склад с большим количеством наркотиков
В результате операции, проведенной в складском помещении в Эспоо, правоохранительные органы изъяли около 60 кг марихуаны на сумму более двух миллионов евро. Наркотики были расфасованы в коробки для печенья. Таможня подозревает, что около 30 килограммов марихуаны уже успели распространить в Южной Финляндии.
По подозрению в нескольких тяжких преступлениях, связанных с наркотиками, арестованы три человека иностранного происхождения.