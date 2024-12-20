В отношении ласнамяэской заводчицы бульдогов возникли серьезные подозрения: проверку проведут в ближайшее время

«На улице Кивила проживает пожилая женщина. Она заводчица французских бульдогов. У нее около десяти щенят, которых выгуливают без поводков. Этим летом я лично видела, как она кричала на них. Вчера знакомая увидела, как владелица пинает бедных щенят. Куда обращаться в такой ситуации?» - спросила горожанка в группе «Ищу совета» в Facebook.

В комментариях под публикацией люди поделились своими впечатлениями от встречи с этой заводчицей. «Да, есть такая особа, как пинала - лично не видела, но обращается она с ними грубо. Собаки на поводках, парочка гуляет без него, но идут все кучкой, ни шагу в сторону», - написала одна жительница Таллинна.