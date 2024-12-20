Бдительная жительница Таллинна заподозрила заводчицу французских бульдогов, часто гуляющую в парке Кивила, в ненадлежащем обращении с собаками. Rus.Postimees выяснил, что Сельскохозяйственному и продовольственному департаменту поступал сигнал об этом человеке еще три года назад.
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В отношении ласнамяэской заводчицы бульдогов возникли серьезные подозрения: проверку проведут в ближайшее время
«На улице Кивила проживает пожилая женщина. Она заводчица французских бульдогов. У нее около десяти щенят, которых выгуливают без поводков. Этим летом я лично видела, как она кричала на них. Вчера знакомая увидела, как владелица пинает бедных щенят. Куда обращаться в такой ситуации?» - спросила горожанка в группе «Ищу совета» в Facebook.