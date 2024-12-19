Решение правительства Молодым жителям Эстонии отныне запрещено участвовать в пророссийских мероприятиях

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, морально недопустимо, чтобы в целях деятельности по влиянию использовались бы дети и подростки. «В российских и белорусских детских лагерях ощущается явная идеологическая заряженность, которая направлена на внушение имперских амбиций России. Если вначале вопрос стоит в формировании мировоззрения молодых людей и их вовлечении в поле пропаганды, то надо понимать, что позднее мы можем столкнуться с созданием сети контактных лиц для вербовки, что может быть использовано российскими спецслужбами», - сказал министр Ляэнеметс.

В качестве примера министр привел ситуацию в будущем, когда созданные в таких лагерях контакты дают основания для последующего вовлечения подростков против их же воли в противоправные деяния против нашего государства и общества.

«Эти опасности не видны даже родителям, не говоря о детях и подростках. Поэтому государство обязано обезопасить молодежь от подобных рисков. Кто угодно, заманивающий деньгами нашу молодежь в такие мероприятия, должен понимать, что его за это ожидает реальное тюремное заключение», - подчеркнул министр внутренних дел. Он также добавил, что вышеупомянутые риски сопутствуют и другим форматам, организованным недружественными странами. Это и международные конкурсы, соревнования, концерты, олимпиады, семинары и разные обучающие программы.

«Поэтому наша общая рекомендация проста - не отправляться в эти страны и исключить возможное участие в любых мероприятиях России и Беларуси. Их организационная сторона всегда связана с государственными ведомствами», - пояснил Ляэнеметс.

Данные санкции носят прежде всего превентивный характер. Но нарушителя ждет денежный штраф или в худшем случае до пяти лет заключения.