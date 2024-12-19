Правительство одобрило предложение министра иностранных дел Маргуса Цахкна о введении санкций для защиты молодежи и детей нашей страны от враждебного влияния России и Беларуси.
Решение правительства ⟩ Молодым жителям Эстонии отныне запрещено участвовать в пророссийских мероприятиях
Санкции предполагают запрет для граждан и жителей Эстонии в возрасте до 21 года на участие и организацию мероприятий в России, Беларуси и на оккупированных Россией территориях Украины, на которых распространяется в интересах России и Беларуси информация, поддерживающая агрессию, оправдывающая действия Вооруженных сил и войну против Украины, оккупацию или аннексию территории Украины, сказано в пресс-сообщении правительства Эстонии.
Также запрещено осознанное участие в подобных мероприятиях и непосредственное задействование в них.
Также запрещается организаторам и сообщникам, поддерживающим вышеупомянутые мероприятия организациям, структурам и отдельным лицам принимать любые средства и льготы для реализации таких проектов.
По оценке Министерства иностранных дел ЭР, Россия ищет способы оправдать свою агрессию и распространить свои нарративы через язык, культуру, образование, историю и спорт, Русскую православную церковь и пропаганду.
Мишенью в этом видится в том числе и европейская молодежь, чье участие в прокремлевских мероприятиях в России, Беларуси или в оккупированных и аннексированных регионах Украины придает мероприятиям международный уровень, привлекает внимание и способствует распространению поддерживающих и оправдывающих российскую агрессию и оккупацию тезисов.
«Особое отвращение вызывает обстоятельство, что в продвижении своих пропагандистских нарративов целью избраны дети и молодежь, которым тяжело осознать, что за ширмой замечательных возможностей скрывается опасность», - сказал Цахкна.
Санкции направлены не на молодых людей и детей, а на организаторов мероприятий и их сторонников, подчеркнул министр.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, морально недопустимо, чтобы в целях деятельности по влиянию использовались бы дети и подростки. «В российских и белорусских детских лагерях ощущается явная идеологическая заряженность, которая направлена на внушение имперских амбиций России. Если вначале вопрос стоит в формировании мировоззрения молодых людей и их вовлечении в поле пропаганды, то надо понимать, что позднее мы можем столкнуться с созданием сети контактных лиц для вербовки, что может быть использовано российскими спецслужбами», - сказал министр Ляэнеметс.
В качестве примера министр привел ситуацию в будущем, когда созданные в таких лагерях контакты дают основания для последующего вовлечения подростков против их же воли в противоправные деяния против нашего государства и общества.
«Эти опасности не видны даже родителям, не говоря о детях и подростках. Поэтому государство обязано обезопасить молодежь от подобных рисков. Кто угодно, заманивающий деньгами нашу молодежь в такие мероприятия, должен понимать, что его за это ожидает реальное тюремное заключение», - подчеркнул министр внутренних дел. Он также добавил, что вышеупомянутые риски сопутствуют и другим форматам, организованным недружественными странами. Это и международные конкурсы, соревнования, концерты, олимпиады, семинары и разные обучающие программы.
«Поэтому наша общая рекомендация проста - не отправляться в эти страны и исключить возможное участие в любых мероприятиях России и Беларуси. Их организационная сторона всегда связана с государственными ведомствами», - пояснил Ляэнеметс.
Данные санкции носят прежде всего превентивный характер. Но нарушителя ждет денежный штраф или в худшем случае до пяти лет заключения.