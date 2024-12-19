Страсти вокруг планировки территории Эстонских выставок не стихают

«Детальная планировка участка по адресу Пирита-теэ, 28 и прилегающих территорий» предполагает строительство на бывшей территории Эстонских выставок жилых домов. По словам городских чиновников и застройщика, это один из самых современных и экологичных проектов в Таллинне. Правда, проекты Вольта, Крулли и Ипподрооми еще не завершены, поэтому такие заявления могут выглядеть слегка преждевременными. Тем не менее, планировка соответствует современным принципам создания городского пространства.