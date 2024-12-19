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Страсти вокруг планировки территории Эстонских выставок не стихают

Перевод: Вера Копти
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Общественное обсуждение детальной планировки участка на Маарьямяги (Pirita-tee, 28) в управе района Кесклинн. На фото: Карри Гинтер, Прийт Аламяэ, Ирина Рауд.
Общественное обсуждение детальной планировки участка на Маарьямяги (Pirita-tee, 28) в управе района Кесклинн. На фото: Карри Гинтер, Прийт Аламяэ, Ирина Рауд. Фото: Eero Vabamägi

Обсуждение так называемой детальной планировки Маарьямяэ в Таллинне продолжается уже несколько лет, и конца этому процессу пока не видно, так как у проекта есть влиятельные и состоятельные противники.

«Детальная планировка участка по адресу Пирита-теэ, 28 и прилегающих территорий» предполагает строительство на бывшей территории Эстонских выставок жилых домов. По словам городских чиновников и застройщика, это один из самых современных и экологичных проектов в Таллинне. Правда, проекты Вольта, Крулли и Ипподрооми еще не завершены, поэтому такие заявления могут выглядеть слегка преждевременными. Тем не менее, планировка соответствует современным принципам создания городского пространства.

Однако этот проект не нравится нынешним жителям близлежащих домов, которые привыкли к тишине и спокойствию. За территорией Эстонских выставок находятся резиденция посла США и дома других важных дипломатов, а также жилье таких известных предпринимателей, как Прийт Аламяэ и Энн Вескимяги. Именно их действия вызывают наибольшую головную боль у фирмы-застройщика Metro Capital.

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