А второй важный момент заключается в том, как будет выглядеть наша жизнь спустя девять месяцев после того, как у нас радикально подняли разные налоги. Какой будет экономика, какой будет общая ситуация.

Я не то чтоб удивлен, но я все же не ожидал, что после тех болезненных решений, которые приняла наша коалиция во главе с Партией реформ, у реформистов снова вырастет рейтинг. Помните, совсем недавно ведь чуть ли не до бунтов автовладельцев доходило, когда люди протестовали против введения автоналога, и вдруг в начале декабря мы увидели, что рейтинг Партии реформ поднимается.

Получается, значит, что для какой-то части жителей Эстонии поднятие этих налогов оказалось не таким уж и болезненным. Однако теперь этим налогам предстоит начать работать на практике…

В общем, я думаю, вот эти два момента, будет ли продолжаться война и что станет с нашей экономикой после изменения налоговой системы, и определят темы, вокруг которых будут строить перед выборами свою риторику представители всех политических партий. Я предполагаю, что партии не возьмутся за ум и не будут на местных выборах заниматься местными темами, и поэтому они и будут мусолить вот эти две темы. Первая - война/не война, вторая - как повлияли на нас высокие налоги.