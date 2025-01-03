В последние годы на нашу жизнь оказывали огромное влияние крупные международные кризисы. О том, под знаком каких событий может пройти новый 2025 год, и что будет влиять, хочется верить, не только негативным образом на политическую и общественную жизнь в Эстонии в новом году, в студии Postimees поразмышлял политолог Пеэтер Тайм.
Политолог: политики в 2025 году будут мусолить тему налогов, а избиратели – ругаться на высокие цены и все равно покупать (2)
Выдержки из беседы:
- Кая Каллас стала отвечать за внешнюю политику ЕС. Можно ли сказать, что наша безопасность с попаданием Каллас на этот пост теперь усилилась? Часто говорится, что у стран «Старой Европы» может не достать в случае необходимости воли и желания защищать от агрессии страны Восточной Европы, но если эстонка - по сути, глава европейского МИДа, ведь ни одна страна Европы уже не сможет повести себя так, будто Эстония ее не касается?
- Да, это хороший момент. Ведь с того самого времени, как Эстония и другие страны Балтии вошли в ЕС, существовал этот нарратив - мол, есть старая и есть новая Европа, или, допустим, молодая. Или что есть главные европейские страны, и есть «меньшие братья». Поэтому для меня назначения на высокие посты в Еврокомиссии не только Каи Каллас, но и других представителей маленьких стран, являются знаковым событием.
Если прокрутить в памяти последние два-три года, то этих разговоров с противопоставлением старой и новой Европы и так стало меньше. Стало ясно, что Европа все же одна. Думаю, сыграла в этом огромную роль и полномасштабная агрессия России против Украины. Это помогло Европе стать единой и начать стараться идти одним шагом. С учетом именно этой исходящей от Российской Федерации опасности.
Если бы этой опасности не было, я думаю, этих споров и разногласий в Европейском союзе было бы больше. И это нормально, потому что в объединении, в котором 27 стран, все и не должны думать одинаково. Одинаково все думают в Кремле.
- В 2024 году состоялись выборы в Европарламент, и во время предвыборной борьбы в Эстонии очень много говорилось о том, что конкуренты спорят почти о чем угодно, но только не о европейских делах. Есть ли, с вашей точки зрения, вероятность, что и на выборах в местные органы власти осенью 2025 года речь будет в самую первую очередь идти не о вопросах муниципального хозяйства, а о «большой политике»?
- Я не вижу сейчас предпосылок к тому, чтобы у нас политическая культура или понимание партиями того, что такое местные выборы, изменились. Поэтому я ожидаю очередного такого соскальзывания уважаемых политиков, представляющих свои партии, когда они в борьбе за голоса жителей своей общины будут говорить не о коммунальных проблемах, а вместо этого полезут в дебри таких вопросов, которые никак не касаются органов местного самоуправления. Так что да, эта опасность сохраняется.
- С вашей точки зрения, что все-таки может быть главной предвыборной темой перед местными выборами? Может ли случиться, например, так, что обладатели серых паспортов сохранят право голоса на этих выборах, но при этом противопоставлять себя друг другу партии именно в Таллинне будут как раз по тому признаку, что одни будут выступать за сохранение и в будущем этой привилегии за серопаспортниками, а другие - категорически против, хотя решать этот вопрос опять-таки вовсе не в компетенции городских властей…
- Я для начала разложу ваш вопрос для себя на две части: о чем будут говорить партии перед выборами, и будет ли право голоса у неграждан или граждан других стран. Начну как раз с последнего.
По моему внутреннему чувству, в какой-то степени актуальность этой темы уже немножечко спала. Вспомним, что перед парламентскими выборами не было особенных ведь споров о том, что надо до 3 процентов поднять оборонные расходы. Появился консенсус. И тут тоже появилось что-то вроде консенсуса, спор остался на уровне деталей, оставить ли право голоса серопаспортникам или нет. И в то же время есть общее понимание того, что граждане страны-агрессора не должны участвовать в выборах.
И другой момент. Итак, о чем же, собственно, говорить перед выборами? Если бы у нас было немножко другое время, если бы не было войны, наверное, был бы только один пакет тем, на которые политики стали бы разговаривать и в отношении которых стали бы делать обещания.
Давайте обратим внимание на то, что сейчас мы все чаще слышим, что к весне 2025 года уж, по крайней мере, горячая фаза российской агрессии будет остановлена. Будет какое-то перемирие, ну или хотя бы закончится стрельба. Произойдет ли так, неизвестно, но к чему это я сейчас говорю? К тому, что во многом агенда разговоров политиков перед выборами будет зависеть от того, будет ли война продолжаться, или же она каким-то образом закончится.
А второй важный момент заключается в том, как будет выглядеть наша жизнь спустя девять месяцев после того, как у нас радикально подняли разные налоги. Какой будет экономика, какой будет общая ситуация.
Я не то чтоб удивлен, но я все же не ожидал, что после тех болезненных решений, которые приняла наша коалиция во главе с Партией реформ, у реформистов снова вырастет рейтинг. Помните, совсем недавно ведь чуть ли не до бунтов автовладельцев доходило, когда люди протестовали против введения автоналога, и вдруг в начале декабря мы увидели, что рейтинг Партии реформ поднимается.
Получается, значит, что для какой-то части жителей Эстонии поднятие этих налогов оказалось не таким уж и болезненным. Однако теперь этим налогам предстоит начать работать на практике…
В общем, я думаю, вот эти два момента, будет ли продолжаться война и что станет с нашей экономикой после изменения налоговой системы, и определят темы, вокруг которых будут строить перед выборами свою риторику представители всех политических партий. Я предполагаю, что партии не возьмутся за ум и не будут на местных выборах заниматься местными темами, и поэтому они и будут мусолить вот эти две темы. Первая - война/не война, вторая - как повлияли на нас высокие налоги.
- С вашей точки зрения, с чем все же могут быть связаны главные риски для общественной стабильности в Эстонии в 2025 году? Это, скорее, те естественные факторы, о которых вы говорили, вроде падения экономики, или же искусственные, вроде разного рода гибридных угроз? Или же возможны комбинации, когда враждебные Эстонии силы могут постараться использовать «народное недовольство» в своих интересах?
- Для меня это очень хороший вопрос, потому что я ведь не зря упомянул то самое движение автовладельцев, которые стали протестовать против автоналога. Где они сейчас? Потерялись куда-то...
- Вы хотите сказать, это подозрительно?
- Да, их теперь не слышно и не видно. Но к чему это я? Дело в том, что за эти тридцать с лишним лет независимости Эстонии стало видно, что у нас нет вот этих «мобилизующихся групп». У нас нет традиции бунтарского открытого общества.
Помню, как в 1990-х годах мне одна моя финская коллега сказала, мол, ой, у нас если хоть что-то затрагивает, допустим, интересы женщин или семей, то сразу на улицы выходят с кастрюлями и поварешками, и уже очень скоро 3000 мам начинают стучать перед парламентом.
Хозяйки моментально выходят протестовать, этот протест сразу переносится на улицу. А теперь давайте подумаем, кто у нас протестовал недавно? Ну, актеры вышли на пять минут. Чуть-чуть постояли, помахали лозунгами и разошлись.
Еще студенты по какому-то поводу что-то не очень громко в какой-то момент выкрикнули. Но у нас не бывает громкого протестного движения, у нас нет такой традиции. Так что мне сложно представить, что что-то такое начнется из-за того, что налог с оборота будет поднят с 22 до 25 процентов…
Все равно все пойдут в магазин, да, наверное, будут фигу держать в кармане, многие эстонцы поплюются со злости, поругаются, что, мол, какая высокая на что-то цена… И все равно купят. Демонстраций, выступлений, революционной ситуации вообразить невозможно, просто опыт нашей эстонской жизни и нашей эстонской культуры показывает, что особенно сильно наши люди протестовать не будут.
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