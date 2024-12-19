Председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел подвел итоги уходящего года и заявил, что уровень безработицы в следующем году, вероятно, увеличится на несколько тысяч человек. Паавел, возглавляющий Кассу более 20 лет, объявил, что покинет свой пост в апреле.
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Председатель Кассы по безработице предупреждает об угрозе растущей безработицы среди молодежи
В настоящее время число зарегистрированных безработных составляет чуть более 48 000 человек. Самый высокий уровень безработицы в этом году был зафиксирован в феврале (56 000 человек), а самый низкий - в октябре (46 000 человек). «За год уровень безработицы снизился на семь процентов. Однако нас больше беспокоят молодые люди», - отметил Паавел. Среди молодежи в возрасте 16-24 лет безработица достигает около 16 процентов.