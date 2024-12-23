Мало кто позитивно отозвался о Нарвской политике за 2024-ый. За упокой начали, за упокой же и закончили. Год дракона обернулся для нарвитян драконовскими потрясениями, а чего ждать от года змеи, сказать очень сложно, пока в горсобрании - змеиное гнездо, считает журналист Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Грустная стыдоба: Нарва заканчивает год безрадостно, но надежда есть
Очередной круг планеты вокруг Солнца мы, нарвитяне, заканчиваем в полном шоке от того, насколько далекими, высокомерными и эгоистичными могут быть политики. Да и наглыми, раз уж на то пошло, тоже.
С ценами на отопление нас, фактически, подставили - и Тоотс, и Eesti Energia, и даже погода в декабре. Подразнили новым-старом мэром, создали немыслимую коалицию, ее тоже развалили, поделили места в советах и сделали вид, что все нормально.
Безусловно, в политике, как таковой, аморальное поведение, направленное исключительно на защиту личных интересов, это - база. Но создалось впечатление, что от своих депутатов нарвитяне ждали чего-то другого. Наивные. Они ведь их так старательно выбирали, поддерживали, верили им и надеялись, что будут приниматься адекватные решения, которые пойдут на пользу городу.
В 2024 «адекватные» решения начались с заложенной в бюджет города покупки нового автомобиля для мэра. Вместе с тем неплохие суммы были выделены на поддержку, кажется, единственной теперь нарвской гордости - футбола. Ремонт дорог в приоритеты не вошел, но это ничего.
В конце февраля выкинули из Нарвской больницы управляющего и хорошего врача Аго Кыргвеэ, словно нашкодившего котенка. Затем решили воевать с Нарвским музеем и много спорили о его выставке «Нарва 44». Спорили до хрипоты и со скандалом, как будто бы от этой выставки зависели наши зарплаты, пенсии и цены на отопление.
Ближе к весне с помпой начали строить пневмохолл, который открылся только к концу года и сразу же сдулся - прям как многие политики. Мэр Нарвы Яан Тоотс очень активно занимался вопросами Таджикистана, поэтому не заметил, когда Enefit Power запросил повышение цены на отопление. Может быть, он, конечно, в это время в Таллинне был, но это не точно.
А чем стремительнее год двигался к завершению, тем более странные танцы с бубнами начались в самом горсобрании. Сначала с поста председателя убрали Ирину Янович, затем внезапно появилась новая фракция Narva 2.0, главнокомандующим которой стал никто иной, как ветеран политики и главный ютубер Северо-Востока Михаил Стальнухин.
Фракция создала неожиданную коалицию с командой Райк во фракции Respekt в надежде поменять мэра на более продвинутую версию, но в последнюю минуту все развалилось: практически каждый депутат вспомнил о своих личных амбициях и понял, что выживет самый разворотливый.
Началась дележка мест в советах, на первый план вышли политики, имена которых последние два года никто и не слышал. За неделю до нового года все подвисло в неопределенном состоянии: очередной вотум недоверия мэру, бардак, разброд и шатание.
Поэтому в новый год мы отправляемся с властью, чье состояние близко к коматозному, высокими ценами на отопление, ужасными дорогами, новым футбольным клубом и полным недоверием к местному самоуправлению.
Если у вас, как и у меня, сейчас складывается ощущение безвыходности и беспомощности, самое время напомнить - никогда не поздно научиться на своих ошибках и пересмотреть свои взгляды. В 2025 году у нарвитян появится шанс изменить жизнь города к лучшему, и этот шанс - сентябрьские муниципальные выборы.
Можно сказать, что своими бессовестными играми, равнодушным поведением, пафосными высказываниями и странными решениями многие политики оказали нам с вами услугу - теперь стало слегка яснее, кто и что и себя представляет, кто ради чего во власть пришел и что хочет оттуда унести.
На основе этого мы можем сделать соответствующие выводы и в следующем году уже не голосовать за бесполезных ветеранов от политики, снобов, глупых истериков и прочих людей, которым до благополучия города нет никакого дела.
В следующем году мы можем выбрать тех, кто по-настоящему любит место, в котором живет, заботится о себе и других, имеет потенциал и, главное, совесть. Да, исправить ошибки прошлого будет трудно, а положение города во многом довольно плачевное не только из-за городской, но и из-за государственной политики.
Но принцип маленьких шагов хорош во всем, и к нашей политике, безусловно, применим. Поэтому давайте вместе со старым годом отпустим старые обиды и неудачи, а в новом пообещаем себе сделать все, что в наших силах, дабы жизнь в городе стала такой, какой мы ее с вами заслуживаем. Выберем толковых управленцев, надуем пневмохолл и уже сделаем что-нибудь с дорогами, а то стыдно.