ДИАНА ХАРЛАМОВА Грустная стыдоба: Нарва заканчивает год безрадостно, но надежда есть

Очередной круг планеты вокруг Солнца мы, нарвитяне, заканчиваем в полном шоке от того, насколько далекими, высокомерными и эгоистичными могут быть политики. Да и наглыми, раз уж на то пошло, тоже.

С ценами на отопление нас, фактически, подставили - и Тоотс, и Eesti Energia, и даже погода в декабре. Подразнили новым-старом мэром, создали немыслимую коалицию, ее тоже развалили, поделили места в советах и сделали вид, что все нормально.

Безусловно, в политике, как таковой, аморальное поведение, направленное исключительно на защиту личных интересов, это - база. Но создалось впечатление, что от своих депутатов нарвитяне ждали чего-то другого. Наивные. Они ведь их так старательно выбирали, поддерживали, верили им и надеялись, что будут приниматься адекватные решения, которые пойдут на пользу городу.

В 2024 «адекватные» решения начались с заложенной в бюджет города покупки нового автомобиля для мэра. Вместе с тем неплохие суммы были выделены на поддержку, кажется, единственной теперь нарвской гордости - футбола. Ремонт дорог в приоритеты не вошел, но это ничего.