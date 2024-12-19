В четверг, 19 декабря, правительство одобрило предложение министра иностранных дел Маргуса Цахкна («Ээсти 200») о введении санкций для защиты молодежи и детей нашей страны от враждебного влияния России и Беларуси.
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Запрет на участие молодежи в пророссийских мероприятиях: надзор осуществляет КаПо, наказание – до пяти лет тюрьмы
Санкции запрещают организовывать или способствовать участию граждан Эстонии в возрасте до 21 года, а также лиц с видом на жительство или правом проживания в Эстонии, в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, Республики Беларусь или на незаконно оккупированных либо аннексированных Россией территориях Украины.