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Запрет на участие молодежи в пророссийских мероприятиях: надзор осуществляет КаПо, наказание – до пяти лет тюрьмы

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Департамент полиции безопасности (КаПо).
Департамент полиции безопасности (КаПо). Фото: Tairo Lutter

В четверг, 19 декабря, правительство одобрило предложение министра иностранных дел Маргуса Цахкна («Ээсти 200») о введении санкций для защиты молодежи и детей нашей страны от враждебного влияния России и Беларуси.

Санкции запрещают организовывать или способствовать участию граждан Эстонии в возрасте до 21 года, а также лиц с видом на жительство или правом проживания в Эстонии, в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, Республики Беларусь или на незаконно оккупированных либо аннексированных Россией территориях Украины.

Эти мероприятия пропагандируют агрессивную политику, враждебное влияние и пропагандистскую деятельность, вооруженные силы России, агрессию против Украины или оправдывают и поддерживают оккупацию или аннексию украинской территории.

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