Известные эстонские политики и общественные деятели в канун наступления Нового года в цикле статей в жанре мнения делятся с читателями Rus.Postimees своими ощущениями от года уходящего. Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ) расстроена тем, что Эстония в 2024 году часто превращалась в поле битвы непримиримых идеологий.
МАРИЯ ЮФЕРЕВА-СКУРАТОВСКИ ⟩ Итоги года: политические нигилисты дурили жителей Эстонии и раскалывали общество
Хотя в конце года принято вспоминать о достижениях, сначала я бы хотела поговорить о том, в чем Эстония не преуспела. И речь пойдет даже не о спаде в экономике, так как экономика циклична и за спадом всегда придет рост. Но обо всем по порядку.
Анархия – мать порядка?
На сегодняшний день меня гораздо сильнее тревожит то, что в моей родной стране все отчетливей видно, как левацкие настроения набирают обороты. Это выражается в откровенно пренебрежительно-издевательском отношении к государственным институтам, правительству, политическим оппонентам, отрицании фактов, истинного положения вещей, общепринятых ценностей и норм поведения.
И все чаще звучат предложения в стиле: «Давайте все заберем у богатых и поделим между бедными». Неужели следующим шагом станет восхваление анархии и прокачивание идеи «кто сильнее, тот и прав?»
Этот тренд несколько лет назад задала партия EKRE - все мы помним, как бывший лидер центристов Юри Ратас был вынужден регулярно извиняться за скандальные высказывания сложного партнера по коалиции, но не оставлял надежды на его перевоспитание.
Надеждам тем не суждено было сбыться, EKRE остались верны своим «идеалам», а эстафетную палочку их политических приемов подхватили центристы (уж не знаю, кто там сейчас диктует повестку - Кылварт, Мадиссон, Тоом или Чаплыгин) и «Отечество».
По факту мы имеем то, что оппозиция ушла в полное отрицание политической, экономической и социальной реальности. Парламентские дебаты превратились в театр лютого абсурда, манипуляций, передергиваний и перехода на личности. Это в числе прочего в том выражается в том, что представителей оппозиции в принципе не интересуют ответы на вопросы, которые они задают министрам и докладчикам.
Они все равно в интервью или в своем аккаунте в соцсети расскажут избирателям о том, что в Эстонии продолжается спад экономики, а правительство ничего не предпринимает для улучшения ситуации. В результате у людей в сознании укореняется абсолютно ложная картина происходящего в стране, а заодно растет чувство неуверенности, безысходности и беспомощности и ненависти к правительству.
И здесь у меня возникают вопросы - для чего это все делается? Чтобы расшатать общество, сделать его уязвимым и слабым? А, может, просто для того, чтобы впоследствии собрать голоса людей, которых они сами же запугали и раздраконили?
Однако, вместо решений, как сделать лучше, у этих политических нигилистов пока нет ничего кроме демагогии и голословных обвинений. Безусловно, определенной части аудитории такая риторика очень откликается, но для управления государством одной болтовни недостаточно.
Решение ректора EKA прекратить сотрудничество с университетами Израиля лишь добавляет дополнительные нотки в раскол нашего общества, и я очень сильно опасаюсь, что такие понятия, как антисемитизм и исламизм вскоре основательно дополнят социально-политическую мозаику Эстонии. И это дополнительно к любителям прокремлевских нарративов, которые вещают из каждого утюга о притеснениях русских и русского языка в Эстонии.
У меня сформировалось стойкое ощущение, что Эстония превратилось в поле битвы непримиримых идеологий. И хочется верить, что эта борьба останется на уровне вербальной перепалки в зале Рийгикогу, СМИ и соцсетях.
Сплочение общества на данный момент остается главной задачей для нашей страны. Если нам не удастся преодолеть разобщенность и договориться о ценностях, которые нас объединяют, то ни рост экономики, ни зарплат, ни пенсий не убедят людей, что они живут в благополучной стране, у которой есть будущее.
Из чего строится фундамент для роста экономики
А теперь хочу рассказать о моментах, которые лично мне внушают уверенность в том, что Эстония предпринимает все шаги для того, чтобы экономика начала расти, и это ощутили бы на себе все жители страны.
Во-первых, обвинения оппозиции в том, что правительство не учитывает мнение профессионалов и предпринимателей, являются ложью. По инициативе министра экономики Эркки Кельдо при правительстве была создана комиссия по предпринимательству, куда вошли успешные эстонские предприниматели из разных сфер - от деревообрабатывающей отрасли до финансовых технологий.
Именно в сотрудничестве с этими предпринимателями разработан план для роста экономики на 2025 год с конкретными мерами. Эта инициатива демонстрирует, что при разумном подходе даже ограниченные ресурсы могут быть использованы максимально эффективно.
Основной акцент плана направлен на создание благоприятной среды для предпринимательства. Правительство прекрасно осознает, что не оно, а именно предприниматели являются «двигателем» экономики. Правительство должно выполнять задачу стабильного и надежного партнера для бизнеса.
И для предпринимателей крайне важно, чтобы действия правительства были предсказуемыми. После того, как все непопулярные решения по повышению акцизов и налогов были приняты, предприниматели могут планировать свою деятельность на долгий срок, не опасаясь дополнительных «налоговых сюрпризов».
Во-вторых, я могу только приветствовать, что правительство взяло курс на снижение бюрократии. И малые, и крупные предприниматели жаловались на то, что исполнение всех регуляций по предоставлению отчетов лишь тормозит их предпринимательскую деятельность.
Я считаю, что помимо «гильотины» для избыточной регуляции было бы нелишним пересмотреть размер налога на спецльготу, который в настоящее время является настоящей головной болью для предпринимателей. Для того, чтобы организовать корпоратив или дни здоровья для сотрудников, предприниматель должен платить совершенно заоблачную ставку налога (порядка 80%).
В результате это приводит не к дополнительным налоговым поступлениям, а к тому, что предпринимателям проще отказаться от приобретения товаров и услуг, которые попадают под категорию спецльготы.
В-третьих, значительным шагом на пути к укреплению экономики и чувства защищенности стала инициатива создания Фонда оборонной промышленности объемом 100 млн евро. Этот фонд не только способствует развитию инновационных решений в оборонной отрасли, но и укрепляет национальную безопасность.
План включает строительство промышленного парка для производства боеприпасов и взрывчатых веществ. Этот проект обеспечивает не только стратегическую независимость, но и влечет за собой создание новых рабочих мест и увеличение инвестиций в региональную инфраструктуру.
В-четвертых, в следующем году будет разработана новая стратегия экспорта, которая включает активное участие бизнеса. Одним из инструментов станет поддержка отраслевых объединений для исследования целевых рынков и участия в международных выставках.
Кроме того, планируется создание цифрового экспортного портала, который объединит все государственные услуги для экспортеров в одном месте. Это не только повысит удобство для бизнеса, но и ускорит процессы выхода на внешние рынки.
В-пятых, к концу 2024 года экономика Эстонии достигла такого состояния, когда различные индикаторы указывают на то, что падение наконец прекратится. В некоторых отраслях экономики показатели по экспорт растут, замедлился спад производственного сектора. Предприятия приспособились к изменениям рынка и готовы развивать свою деятельность.
С моей точки зрения, такая высокая ориентированность правительства на сотрудничество с предпринимателями говорит лишь о том, что Эстония поставила четкую цель - вывести экономику страны на новый уровень.
И что мне нравится особенно сильно в таком подходе - составленный план по росту экономики не высечен в камне, его можно оперативно адаптировать его под изменяющиеся реалии. Актуальность этого плана будет пересматриваться каждый квартал - при необходимости будут вноситься изменения.
Например, я лично собираюсь вынести на обсуждение в комиссию две идеи: пересмотр системы налогообложения товаров и услуг, относящихся к категории «спецльгот», и установление потолка на социальный налог (установить его на уровне двух средних зарплат), что позволит привлекать в Эстонию высококвалифицированных специалистов.
Эстония - маленькое государство. В этом наша сила и слабость одновременно, и если мы сможем эффективно использовать наши ограниченные ресурсы, инновации и интеллектуальный потенциал, то у нас есть все шансы стать сильным игроком на мировой бизнес-арене. И возможно, нам следует брать пример с молодых эстонских предпринимателей (например, Bolt), которые на своем опыте доказали, что это возможно.