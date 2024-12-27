МАРИЯ ЮФЕРЕВА-СКУРАТОВСКИ Итоги года: политические нигилисты дурили жителей Эстонии и раскалывали общество

Сплочение общества на данный момент остается главной задачей для нашей страны. Если нам не удастся преодолеть разобщенность и договориться о ценностях, которые нас объединяют, то ни рост экономики, ни зарплат, ни пенсий не убедят людей, что они живут в благополучной стране, у которой есть будущее.

Из чего строится фундамент для роста экономики

А теперь хочу рассказать о моментах, которые лично мне внушают уверенность в том, что Эстония предпринимает все шаги для того, чтобы экономика начала расти, и это ощутили бы на себе все жители страны.

Во-первых, обвинения оппозиции в том, что правительство не учитывает мнение профессионалов и предпринимателей, являются ложью. По инициативе министра экономики Эркки Кельдо при правительстве была создана комиссия по предпринимательству, куда вошли успешные эстонские предприниматели из разных сфер - от деревообрабатывающей отрасли до финансовых технологий.

Именно в сотрудничестве с этими предпринимателями разработан план для роста экономики на 2025 год с конкретными мерами. Эта инициатива демонстрирует, что при разумном подходе даже ограниченные ресурсы могут быть использованы максимально эффективно.

Основной акцент плана направлен на создание благоприятной среды для предпринимательства. Правительство прекрасно осознает, что не оно, а именно предприниматели являются «двигателем» экономики. Правительство должно выполнять задачу стабильного и надежного партнера для бизнеса.