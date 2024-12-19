Видео Как будто не существует. Баскетболисты США неуважительно отнеслись к своей 105-летней болельщице

Университет Лойола одержал домашнюю победу со счетом 76:54 над командой Восточного Мичигана. На каждом домашнем матче за баскетболистов у кромки площадки переживает 105-летняя монахиня Джин Долорес-Шмидт, которая несколько лет назад стала известна как неофициальный талисман команды Лойола Чикаго.

Игроки любимой команды пожилой дамы повели себя с ней неуважительно. Долорес-Шмидт сидела у кромки площадки и хотела дать пять игрокам после победы. Однако баскетболисты не проявили интереса и просто прошли мимо, словно её не было вовсе.

Sister Jean didn’t carry Loyola Chicago all the way to a Final Four just to be treated like this



pic.twitter.com/CZrF7uSiQO — Barstool Sports (@barstoolsports) December 4, 2024

Это видео вызвало бурю негодования в социальных сетях. Баскетбольные фанаты были возмущены. «Надеюсь, они больше не выиграют ни одного матча», - написал один из пользователей.

Спустя пару дней Лойола снова провела домашний матч, одержав победу со счетом 74:72 над командой Южной Флориды. На этот раз игроки учли свои ошибки и отпраздновали победу вместе с пожилой болельщицей.

Лойола выступает в Восточно-Атлантической конференции студенческой баскетбольной лиги NCAA. В этом сезоне команда одержала восемь побед и потерпела одно поражение.