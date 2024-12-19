Наличные в бюстгальтере и брендовая обувь под одеждой: каждый день из Эстонии в РФ пытаются провезти запрещенные товары

Нарвский погранпункт работает с 7:00 до 23:00 и доступен только для пешеходов. Пункты Койдула и Лухамаа работают круглосуточно и открыты для пересечения как пешеходами, так и транспортными средствами.

Эстония продолжает выполнять роль транзитной страны - через нее пересекают границу граждане самых разных стран. Самые длинные очереди на данный момент - на пограничном пункте Нарва, который в день пересекает в среднем 1000-1500 человек. На пограничном пункте Койдула и Лухамаа в настоящий момент нет очередей, оба пограничных пункта пересекают в среднем около 300 человек в день, но следует учитывать, что с наступлением школьных каникул и праздников эти цифры увеличатся, сообщают в Налогово-таможенном департаменте (MTA).

Полный таможенный контроль, введенный на эстонско-российской границе, неизбежно увеличивает время ожидания. «Мы понимаем, что это может доставлять неудобства, но это часть новой реальности на границе с Россией», - сообщают в департаменте. Чем более осведомлены пересекающие границу о действующих санкциях, чем легче их багаж, тем быстрее проходит проверка.

Нарушения на границе: наиболее частые случаи и напоминание о правилах

Каждый день в пограничных пунктах фиксируются случаи, когда люди, осознанно или по незнанию, пытаются перевезти через границу запрещенные товары. Тем не менее, как отметили в департаменте, уровень осведомленности граждан о допустимых и запрещенных товарах постепенно растет, чему способствует освещение этой темы в СМИ.