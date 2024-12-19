Ежедневно на нарвском погранпункте пересечь границу с Россией стремятся около 900-1000 человек. Помимо сокращения времени работы пограничного пункта, на увеличение времени ожидания в очереди влияет и тщательный таможенный контроль, и то, что люди по-прежнему не до конца понимают, какие вещи запрещено ввозить в Россию.
Наличные в бюстгальтере и брендовая обувь под одеждой: каждый день из Эстонии в РФ пытаются провезти запрещенные товары
Нарвский погранпункт работает с 7:00 до 23:00 и доступен только для пешеходов. Пункты Койдула и Лухамаа работают круглосуточно и открыты для пересечения как пешеходами, так и транспортными средствами.
Эстония продолжает выполнять роль транзитной страны - через нее пересекают границу граждане самых разных стран. Самые длинные очереди на данный момент - на пограничном пункте Нарва, который в день пересекает в среднем 1000-1500 человек. На пограничном пункте Койдула и Лухамаа в настоящий момент нет очередей, оба пограничных пункта пересекают в среднем около 300 человек в день, но следует учитывать, что с наступлением школьных каникул и праздников эти цифры увеличатся, сообщают в Налогово-таможенном департаменте (MTA).
Полный таможенный контроль, введенный на эстонско-российской границе, неизбежно увеличивает время ожидания. «Мы понимаем, что это может доставлять неудобства, но это часть новой реальности на границе с Россией», - сообщают в департаменте. Чем более осведомлены пересекающие границу о действующих санкциях, чем легче их багаж, тем быстрее проходит проверка.
Нарушения на границе: наиболее частые случаи и напоминание о правилах
Каждый день в пограничных пунктах фиксируются случаи, когда люди, осознанно или по незнанию, пытаются перевезти через границу запрещенные товары. Тем не менее, как отметили в департаменте, уровень осведомленности граждан о допустимых и запрещенных товарах постепенно растет, чему способствует освещение этой темы в СМИ.
В октябре на нарвском погранпункте в среднем регистрировалось девять нарушений в день, а в ноябре - восемь. По состоянию на 10 декабря показатель также составляет около восьми нарушений в день. В первый месяц после введения полного таможенного контроля этот показатель составлял 12 нарушений в день.
Согласно данным Налогово-таможенного департамента, наиболее частым нарушением в Нарве остается попытка вывоза евро в Россию. В декабре суммы, которые пытались провезти через границу, варьировались от 1000 до 9000 евро. Некоторые путешественники пытались спрятать наличные в одежде, даже в бюстгальтерах. Также предпринимались попытки перевезти через границу предметы роскоши: например, пару брендовой обуви разъединяли и перевозили по отдельности, скрывая под одеждой.
Перевозка банкнот стран ЕС в Россию запрещена, и хотя Еврокомиссия допускает возможность исключений без указания конкретных лимитов, евро не является официальным платежным средством в России. В большинстве случаев, зафиксированных в пограничных пунктах между Эстонией и Россией, применение исключений не было обосновано. «Поэтому мы призываем путешественников сосредоточиться на соблюдении действующего запрета, а не на возможных исключениях», - добавили в департаменте.
Кроме того, через границу пытались провезти электронику, предметы роскоши, автозапчасти и другие товары. «Нарушение санкций является преступлением, где уголовное производство ведет Департамент полиции безопасности (КаПо), а процессом руководит прокуратура», - напоминает MTA.
Перед пересечением границы MTА настоятельно рекомендует ознакомиться с требованиями международных санкций, чтобы избежать перевозки запрещенных товаров. Дополнительную информацию можно найти на сайте MTA или по телефону службы поддержки таможни.
Рекомендация МИД Эстонии
В Министерстве иностранных дел рекомендуют полностью отказаться от поездок в Россию. Находящимся в России временно гражданам Эстонии МИД рекомендует взвесить саму необходимость пребывания в этой стране и при возможности вернуться в Эстонию.
МИД напоминает, что Россия рассматривает граждан с двойным гражданством как российских граждан, что ограничивает возможности Эстонии по оказанию консульской помощи, включая вопросы мобилизации.
Консульская помощь доступна только в посольстве Эстонии в Москве. В случае утраты паспорта необходимо лично обратиться для получения временного проездного документа для выезда из страны.
Свое пребывание в России рекомендуется зарегистрировать по ссылке: reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis.