Эстония вошла в топ-10 стран мира по вкладу в развитие планеты

Good Country Index, который публикуется с 2014 года, оценивает вклад стран в глобальное благополучие на основе открытых данных, учитывая такие факторы, как размер страны и ВВП. В этом году Эстония продемонстрировала наиболее значительный рост в категории «Глобальный вклад в мировой порядок», поднявшись с 84-го на 18-е место.

Кроме того, Эстония вошла в тройку стран с наибольшим культурным вкладом в мире благодаря участию в международных событиях, экспорту культуры и свободе прессы. Несмотря на то, что культурное наследие Эстонии менее известно, чем у более крупных стран, исследование показало, что Эстония выделяется в распространении и продвижении своих культурных ценностей.

Автор исследования Саймон Анхольт на семинаре по государственному брендингу Brand Estonia Meetup, который прошел в Таллинне на прошлой неделе, отметил, что позиция Эстонии в первой десятке мирового рейтинга является значительным достижением.

«Лучшее восприятие страны невозможно купить с помощью одних лишь лозунгов или рекламных кампаний, его нужно заслужить значимыми действиями, которые имеют значение для мира. Эстония и Словения стали первыми странами с ВВП ниже 33 000 долларов на душу населения, которым удалось войти в первую десятку рейтинга», - сказал Анхольт.

Отдел государственного брендинга при Фонде предпринимательства и инноваций в этом году изучал международное восприятие Эстонии через ряд исследований. Эти исследования подтверждают, что, хотя международная известность Эстонии остается относительно низкой, за последние годы мнение людей, знающих об Эстонии, значительно улучшилось, особенно в вопросах управления страной.

Согласно данным Nation Brands Index, который измеряет репутацию стран в 20 государствах, Эстония воспринимается как страна, которая уважает права человека, действует ответственно в вопросах мира и безопасности и защищает окружающую среду. По сравнению с 2009 годом репутация Эстонии улучшилась, поднявшись с 42-го на 35-е место.

Исследование Global Soft Power Index, которое оценивает глобальное восприятие стран, показывает, что Эстония ассоциируется с такими качествами, как простота ведения бизнеса, помощь другим странам и устойчивость. Простота ведения бизнеса в Эстонии оценивается более чем в два раза выше, чем в среднем по другим странам.