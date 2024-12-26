После начала полномасштабного вторжения эстонцы, а также латыши и литовцы часто хором восклицали, мол, мы же говорили, а вы нас не слушали. Наши страны лучше всех в Европе понимают, что такое Россия и как с ней надо вести дела, учитывая богатую историю Эстонии, Латвии и Литвы взаимодействия с Россией в прошлом. Вся та экспансионистская политика, свойственная империям, продолжается Россией и до сих пор, но такие западные лидеры, как Ангела Меркель или Барак Обама, словно бы игнорировали это, стремясь завести тесные контакты и дружественные отношения с Москвой.

И вот теперь, спустя энное количество лет, все предупреждения от стран Балтии стали сбываться и к нам стали прислушиваться. Однако избрание Каи Каллас в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности - это совершенно другой уровень, ведь теперь внешней политикой ЕС напрямую руководит человек, чих предков в период советской оккупации сослали в ГУЛАГ, что отражает историю тысяч семей по всей Эстонии.

Ценность эстонского опыта

Опыт Эстонии по отношению к России - это, в частности, опыт людей, которые в той или иной мере пострадали от колониальных действий этого гигантского человекоядного пятна на лице нашей планеты. Опыт, который сегодня должен будет трансформироваться в конкретные действия по сдерживанию этой новой империи зла.