Известные эстонские политики и общественные деятели в канун наступления Нового года в цикле статей в жанре мнения делятся с читателями Rus.Postimees своими ощущениями от года уходящего. Активист и блогер Даниил Куракин уверен, что появление Каи Каллас на высоком посту в Брюсселе становится огромным вкладом в копилку безопасности Эстонии.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Итоги года: европейское назначение Каи Каллас дало Эстонии уникальные возможности (2)
В этом году голос Эстонии в Европе и в мире стал слышен как никогда громко, благодаря тому что Кая Каллас заняла должность главы европейской дипломатии. В каком-то смысле удивительно, что теперь нарративы маленькой балтийской страны слышны на столь высоком уровне, и в то же время, это определенно для нас полезно, ведь решительность и твердость, которую Кая Каллас привнесла в европейскую политику, особенно в отношении России, сыграет в пользу нашей и общеевропейской безопасности.
Недавние изменения в политической карьере Каи Каллас, которая из должности премьер-министра Эстонии перешла на новый уровень, несомненно, ей очень даже подходят. Еще в бытность ее главой правительства Эстонии многие политики и эксперты подмечали то, насколько Каллас больше бы подходила роль министра иностранных дел, учитывая перекос в ее внимании от внутренних проблем Эстонии в сторону глобальной политики.
Возможность войти в историю
В вопросах безопасности и внешней политики Кая еще тогда, в должности премьер-министра, чувствовала себя куда более уверенно, особенно когда дело касалось России, и особенно после полномасштабного вторжения. Ее премьерство пришлось на трудные для Эстонии времена ковидного кризиса и экономических проблем, вызванных войной в Украине, поэтому спорное отношение в обществе Эстонии к ней не удивительно. Однако нельзя отрицать, что кризисы также и открывают возможности, которые в будущем могут сделать личность по настоящему исторической.
Такая возможность открылась для Каллас 24 февраля 2022 года. Благодаря своей твердой позиции относительно поддержки Украины и противодействии России и лично Путину, Каллас набрала существенную популярность. В отличие от неуверенных Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона, которые пытались уговорить Путина остановить войну с помощью телефонных звонков, Кая Каллас сразу четко дала понять, что такие переговоры бессмысленны и нужно действовать куда более решительно, помогая Украине отразить атаку агрессора, снабдив ее оружием и боеприпасами до такой степени, чтобы Украина смогла победить.
Она не стеснялась говорить, что путинская Россия - это самая большая угроза безопасности Европы, на которую не действуют методы диалогов и уговоров, потому что эта страна понимает только язык силы. Соответственно, и проявлять слабость или неуверенность во взаимоотношениях с Россией - означает дать ей больше рычагов влияния, допущение чего было бы крайне опрометчиво.
Прозвище «новая железной леди Европы» Каллас в медиаресурсах получила как за твердость своих убеждений, так и за несгибаемость своего характера. Скандал с ее мужем ослабил доверие к ней как к принципиальному лидеру, однако она не отступила от своих позиций с высоко поднятой головой прошла через все упреки и призывы уйти в отставку.
Она не изменила своих взглядов из-за этого скандала, продолжив гнуть свою линию против политики нашего восточного соседа, что в конечном итоге вылилось в то, что Россия объявила ее в уголовный розыск. Реакция самой Каллас на это была лаконичной: «Это еще одно доказательство, что я поступаю правильно».
Фактор Трампа требует от Европы лидеров нового типа
Ястребиная риторика и взгляды Каи Каллас, а также политика, которая на них будет основана, сейчас жизненно необходимы Евросоюзу, особенно на фоне избрания президентом США Дональда Трампа и появления все большего количества так называемых голубей мира, которые лишь такими кажутся, а на деле просто выступают полезными идиотами для Кремля.
Показательным было выступление Каи Каллас на июльском саммите НАТО, где она выступила с речью с полностью противоположным посылом, что был у предыдущего оратора - Виктора Орбана. Она напрямую ответила Орбану, сказав, что он ошибается, отложив в сторону заготовленный ранее текст, что потом вдохновило сделать то же самое некоторых других ораторов.
Мы все больше слышим о том, что Украине следует принять мирный план, согласно которому страна должна отдать агрессору все то, что он успел захватить. В противовес этому, новое правительство Евросоюза уже со следующего года собирается ежемесячно выделять полтора миллиарда евро в качестве помощи. С одной стороны понятно, что этого не достаточно, нужно оружие, нужно прислушаться к плану победы Владимира Зеленского, но с другой стороны, этот шаг смотрится полностью противоположным посылам будущей администрации Трампа, и ведет он в правильном направлении.
Для Эстонии новая должность Каи Каллас - это уникальный шанс для маленькой страны быть услышанной в Европе и в мире с еще большей силой.
После начала полномасштабного вторжения эстонцы, а также латыши и литовцы часто хором восклицали, мол, мы же говорили, а вы нас не слушали. Наши страны лучше всех в Европе понимают, что такое Россия и как с ней надо вести дела, учитывая богатую историю Эстонии, Латвии и Литвы взаимодействия с Россией в прошлом. Вся та экспансионистская политика, свойственная империям, продолжается Россией и до сих пор, но такие западные лидеры, как Ангела Меркель или Барак Обама, словно бы игнорировали это, стремясь завести тесные контакты и дружественные отношения с Москвой.
И вот теперь, спустя энное количество лет, все предупреждения от стран Балтии стали сбываться и к нам стали прислушиваться. Однако избрание Каи Каллас в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности - это совершенно другой уровень, ведь теперь внешней политикой ЕС напрямую руководит человек, чих предков в период советской оккупации сослали в ГУЛАГ, что отражает историю тысяч семей по всей Эстонии.
Ценность эстонского опыта
Опыт Эстонии по отношению к России - это, в частности, опыт людей, которые в той или иной мере пострадали от колониальных действий этого гигантского человекоядного пятна на лице нашей планеты. Опыт, который сегодня должен будет трансформироваться в конкретные действия по сдерживанию этой новой империи зла.
Россия - оккупант, Россия - угроза, Россия должна проиграть. Нельзя недооценивать роль той уверенности при произнесении этих слов, которые теперь будет ощущаться в высоких кабинетах Европейской комиссии. Новая евродипломатия с лицом Каи Каллас и при поддержке Урсулы фон дер Ляйен открывает шанс для чего-то более решительного, кроме выражения глубокой озабоченности, чего-то, что вывело бы Европейский союз на более сильное место в мировой политике.
Самое главное, новая дипломатия Европы - это плюс в копилку безопасности Эстонии. Когда руководство такой структуры как ЕС осознает опасность, исходящую с востока, тогда и предпринимаются меры по предотвращению этой самой опасности. Мы не живем в вакууме, все друг друга слышат и слушают, и мне не приходится сомневаться в том, что за сдвигами в европейской политике последуют более решительные шаги по укреплению безопасности Европы.
Это особенно кажется необходимым с учетом ухода США под руководством Трампа в самоизоляцию, его угрозами вывести США из НАТО, планами прекратить войну в Украине на условиях России. Такая риторика объективно не пересекается с понятием стабильности, и как в таком случае нам, в маленькой Эстонии, быть уверенными в своей безопасности?
Агрессоров нельзя умиротворять
Нестабильность и войны выявляют все слабости мирового сообщества. Вторая мировая война показала, что с агрессорами не получается договориться, и если агрессор задумал нехорошее, он сам придумает повод, чтобы это нехорошее осуществить. То время нам показало, что слабые политики, преследующие цели достижения мира любыми средствами, остаются опозоренными на страницах истории, а запоминаются сильные лидеры с твердым характером, противостоящие большой угрозе.
Говоря проще, Уинстон Черчилль вошел в историю истинным миротворцем, а не Невилл Чемберлен, несмотря на то, что Черчилля не особенно любили на родине - в Соединенном Королевстве.
Кая Каллас имеет все задатки сильного, бескомпромиссного и волевого лидера, а ее политическая карьера на глобальном уровне еще только-только начинается. Во времена войн и нестабильностей именно такие лидеры выходят на первый план. Есть шанс, что евродипломатия под ее руководством запомнится истории как столп, на котором будет построена новая доктрина безопасности Европы в противостоянии с единственной реальной угрозой, исходящей сейчас с востока.
Сейчас такое время, что стать исторической личностью, о которой будут говорить в школах будущего, и которая повлияла на ход событий, можно достаточно легко, и мне кажется, у нас еще будет шанс испытать чувство гордости за то, что такой исторической личностью оказалась эстонка.