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В кинотеатре эстонского университета прошли партизанские киносеансы антиизраильской пропаганды

Перевод: BNS
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Объявление о партизанском киносеансе.
Объявление о партизанском киносеансе. Фото: Kuvatõmmis

Балтийская школа кино и медиа Таллиннского университета была крайне изумлена, когда выяснилось, что в ее кинозале проводились антиизраильские пропагандистские мероприятия.

Во вторник политик от Партии реформ Гаспар Шабад заявил в газете Eesti Päevaleht, что в кинозале SuperNova Балтийской школы кино и медиа (BFM) Таллиннского университета (TLÜ) проводятся пропалестинские пропагандистские мероприятия и демонстрируются фильмы соответствующего содержания.

BFM опровергла это утверждение. «Заявление Шабада вызвало у нас сильное удивление, - сказала руководитель отдела коммуникаций BFM Маргит Адорф. - В чудо-списке фильмов, демонстрируемых в кинозале BFM, нет ни пропалестинских, ни каких-либо других пропагандистских фильмов».

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