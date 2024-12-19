Балтийская школа кино и медиа Таллиннского университета была крайне изумлена, когда выяснилось, что в ее кинозале проводились антиизраильские пропагандистские мероприятия.
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В кинотеатре эстонского университета прошли партизанские киносеансы антиизраильской пропаганды
Во вторник политик от Партии реформ Гаспар Шабад заявил в газете Eesti Päevaleht, что в кинозале SuperNova Балтийской школы кино и медиа (BFM) Таллиннского университета (TLÜ) проводятся пропалестинские пропагандистские мероприятия и демонстрируются фильмы соответствующего содержания.