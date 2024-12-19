В кинотеатре эстонского университета прошли партизанские киносеансы антиизраильской пропаганды

Во вторник политик от Партии реформ Гаспар Шабад заявил в газете Eesti Päevaleht, что в кинозале SuperNova Балтийской школы кино и медиа (BFM) Таллиннского университета (TLÜ) проводятся пропалестинские пропагандистские мероприятия и демонстрируются фильмы соответствующего содержания.

BFM опровергла это утверждение. «Заявление Шабада вызвало у нас сильное удивление, - сказала руководитель отдела коммуникаций BFM Маргит Адорф. - В чудо-списке фильмов, демонстрируемых в кинозале BFM, нет ни пропалестинских, ни каких-либо других пропагандистских фильмов».