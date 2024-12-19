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Центр крови нуждается в помощи доноров: запасы нескольких групп крови достигли критического уровня

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Перед праздниками Центр крови в виде исключения открыт для сдачи крови в воскресенье.
Перед праздниками Центр крови в виде исключения открыт для сдачи крови в воскресенье. Фото: Margus Ansu

Центр крови клиники Тартуского университета столкнулся с проблемой, запасы крови нескольких групп находятся на критически низком уровне.

Согласно информации на сайте Центра крови, самая острая нехватка наблюдается у обеих групп крови 0, а также у групп A отрицательная и B положительная. Также требуется пополнить запасы крови группы AB отрицательная.

Центр крови клиники Тартуского университета будет работать в особом порядке и будет открыт в воскресенье, 22 декабря, с 9:00 до 14:00.

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