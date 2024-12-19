Столкновения с дикими животными происходят каждый день

«Около половины столкновений с дикими животными, зарегистрированных в Salva в сентябре, октябре и ноябре, были связаны с косулями. Почти пятая часть случаев связана с мелким зверьем - лисами, зайцами и енотовидными собаками, и около 10 процентов связаны с дикими кабанами. В последнем случае избежать столкновения труднее, так как они передвигаются группами», - объяснил руководитель отдела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тынис Тохвер.

По словам Тохвера, столкновения с дикими животными происходят в декабре почти каждый день. «Самое темное время года и сложные дорожные условия еще больше увеличивают риск. Кроме того, в последний месяц года больше поездок, потому что люди навещают родственников и друзей или едут на отдых за город», - добавил он.

Осенью и зимой больше всего столкновений произошло в Харьюмаа, Тартумаа и Ляэне-Вирумаа. В основном инциденты случаются на шоссейных и лесных дорогах, но все чаще животные встречаются и в населенных пунктах.

Самый большой ущерб обычно наносится при столкновениях с крупными животными. Крупнейшие c с точки зрения ущерба случаи, произошедшие с клиентами Salva, произошли этой осенью в соседних странах – в октябре в Финляндии эстонский автомобиль столкнулся с северным оленем, в результате чего был причинен ущерб на сумму более 50 000 евро. В этом же месяце столкновение с оленем произошло в Латвии, где ущерб составил 16 000 евро.