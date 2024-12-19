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В Финляндии задержали летевший из Литвы в Россию самолет

Редактор: rus.postimees.ee
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Финская полицейская машина.
Финская полицейская машина. Фото: Taavi Sepp

Таможня Финляндии две недели назад задержала небольшой частный самолет, направлявшийся из Литвы в Россию. Об этом сообщила литовская общественная радиокомпания LRT.

Воздушное судно Beechcraft следовало в российский Псков. Самолет приземлился для дозаправки в аэропорту Хельсинки, где его и задержали. Маршрут и владельцы вызвали подозрения у финской стороны. Самолет заподозрили в уклонении от санкций.

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По данным журналистов, одним из пассажиров был Робертас Петкус , который ранее участвовал в схемах по обходу санкций.

В Финляндии первой об этой новости сообщила газета Iltalehti.

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