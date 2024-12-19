Таможня Финляндии две недели назад задержала небольшой частный самолет, направлявшийся из Литвы в Россию. Об этом сообщила литовская общественная радиокомпания LRT.
В Финляндии задержали летевший из Литвы в Россию самолет
Воздушное судно Beechcraft следовало в российский Псков. Самолет приземлился для дозаправки в аэропорту Хельсинки, где его и задержали. Маршрут и владельцы вызвали подозрения у финской стороны. Самолет заподозрили в уклонении от санкций.
По данным журналистов, одним из пассажиров был Робертас Петкус , который ранее участвовал в схемах по обходу санкций.
В Финляндии первой об этой новости сообщила газета Iltalehti.