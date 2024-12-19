Дебют можно считать удачным: первый год на рынке аренды жилья в Таллинне

Первые жильцы въехали в новый доходный жилой комплекс в Уус-Мустамяэ в декабре 2023 года, и на сегодня более 90% квартир уже сданы.

Комплекс на улице Айанди, 11 включает 112 квартир площадью от 21 до 82 м² с балконами и террасами. Все квартиры оборудованы кухней с техникой и необходимыми встроенными шкафами. Арендаторы могут дополнительно арендовать парковочное место. Наибольшим спросом пользуются трех- и четырехкомнатные квартиры, особенно у семей с детьми.

Основные арендаторы – молодые люди, семьи с детьми, а также пенсионеры. Для многих аренда нового жилья – это возможность жить в современном доме без больших финансовых вложений и с гарантией надежного договора. Примерно в трети квартир проживают арендаторы с домашними животными.

Руководитель отдела продаж и маркетинга Bonava Лаури Лааноя отметил, что спрос на съемные квартиры растет из-за снижения доступности нового жилья. Компания видит в данном сегменте рынка потенциалДебют и планирует дальнейшие инвестиции после восстановления экономики и снижения процентных ставок.