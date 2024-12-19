Изнасилования Жизель Пелико во Франции: бывшему мужу дали 20 лет тюрьмы, остальные 50 подсудимых также получили сроки

После оглашения решения судей Жизель Пелико (она официально сменила фамилию и пользовалась ею только в контексте суда) зачитала заявление, в котором признала, что процесс стал для нее тяжелым испытанием.

«Открывая двери этого процесса 2 сентября, я желала, чтобы общество могло погрузиться в споры, которые там происходили. Я ни разу не пожалела об этом решении», - продолжила она.

Отвечая на вопросы о вынесенных приговорах, женщина подчеркнула, что уважает суд и его решение.

Люди у входа в здание суда. Фото: Reuters

Адвокаты потерпевшей также успешно добились показа в суде отснятых видеозаписей, чтобы опровергнуть линию защиты о «случайном изнасиловании», согласно которой мужчины не могли насиловать Жизель, поскольку не знали, что она была без сознания.

Благодаря имеющимся видеозаписям никто из мужчин не смог отрицать, что когда-либо был в доме Пелико. Однако большинство из них решительно оспаривали обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, которые и повлекли за собой суровые приговоры.

Судя по найденным на компьютере Доминика Пелико файлам, в изнасилованиях принимали участие более 70 мужчин, 51 из них удалось идентифицировать и привлечь к суду (одного судили заочно). Это люди самых разных профессий - пожарные, водители-дальнобойщики, госслужащие.

Полицейский фургон. Фото: Reuters

«Она не хочет, чтобы ее считали иконой», - сказал в интервью Би-би-си накануне оглашения приговора адвокат Жизель Пелико Стефана Бабонно. По его словам, она отказалась от права на анонимность и вынесла дело на всеобщее обозрение отчасти для того, чтобы показать другим женщинам, что «в них есть сила, которую они даже не могут себе представить, и что они должны доверять себе. Это ее послание».