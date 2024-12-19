Чт, 19.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Вот оно как! Что требуется Художественной академии, чтобы осмыслить свои дальнейшие действия?

Copy
Эстонская академия художеств.
Эстонская академия художеств. Фото: Eero Vabamägi

В среду в интервью «​Актуальной камере» на канале ETV ректор EKA Март Кальм заявил, что академия намерена пересмотреть решение о расторжении договора с преподавателем из Израиля. Но не все так просто.

Сегодня руководитель отдела коммуникации EKA Лаура Юристо сообщила ERR, что академия пока не может предоставить график пересмотра решения. 

«Следующие шаги включают осмысление дальнейших действий и создание рабочей группы при поддержке, предложенной Министерством образования. Это займет время. EKA надеется на возможность спокойно принять решение», - заявила Юристо.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх