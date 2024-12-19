В среду в интервью «Актуальной камере» на канале ETV ректор EKA Март Кальм заявил, что академия намерена пересмотреть решение о расторжении договора с преподавателем из Израиля. Но не все так просто.
Вот оно как! ⟩ Что требуется Художественной академии, чтобы осмыслить свои дальнейшие действия?
Сегодня руководитель отдела коммуникации EKA Лаура Юристо сообщила ERR, что академия пока не может предоставить график пересмотра решения.
«Следующие шаги включают осмысление дальнейших действий и создание рабочей группы при поддержке, предложенной Министерством образования. Это займет время. EKA надеется на возможность спокойно принять решение», - заявила Юристо.