Финансированию профессионального образования в Эстонии не уделяют должного внимания

«Нас не упоминают в соглашении об образовании, не учитывают в карьерных моделях, а из фонда на ремонт государственных школ 10 миллионов евро направляются муниципалитетам на закупку информационных технологий, при том, что профессиональные учебные заведения, многие из которых годами ожидают финансирования на ремонт, остаются без поддержки», - написал Лоодус в начале этой недели.