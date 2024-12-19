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Финансированию профессионального образования в Эстонии не уделяют должного внимания

Перевод: Ева Ойжинская
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Директор Вильяндиского центра профессионального обучения Тармо Лоодус, анализируя принципы финансирования, отметил, что в общеобразовательных школах все учебные часы финансируются, а в профтехобразовании - нет, из-за чего в профессиональных учебных заведениях не хватает средств на зарплаты.
Директор Вильяндиского центра профессионального обучения Тармо Лоодус, анализируя принципы финансирования, отметил, что в общеобразовательных школах все учебные часы финансируются, а в профтехобразовании - нет, из-за чего в профессиональных учебных заведениях не хватает средств на зарплаты. Фото: Elmo Riig

Тармо Лоодус, возглавляющий Вильяндиский центр профессионального образования уже более двадцать лет, написал в социальных сетях, что, несмотря на лозунг «Профессиональное образование - кровеносная система экономики», государство, похоже, не считает эту сферу значимой.

«Нас не упоминают в соглашении об образовании, не учитывают в карьерных моделях, а из фонда на ремонт государственных школ 10 миллионов евро направляются муниципалитетам на закупку информационных технологий, при том, что профессиональные учебные заведения, многие из которых годами ожидают финансирования на ремонт, остаются без поддержки», - написал Лоодус в начале этой недели.

«14 миллионов было перенаправлено в резерв правительства (в 2024 году финансирование профтехучилищ, зависящее от их результативности, сократили на три миллиона евро) и т.д. По данным исследования Яака Аавиксоо о финансировании образования, в системе профессионального образования недостает 50 миллионов евро», - отметил он.

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