Оценка состояния здоровья резервистов стала возможна без их участия

В марте этого года в порядок оценки состояния здоровья были внесены изменения, которые позволяют проводить такие оценки без личного присутствия резервиста. Если из доступных данных видно, что временные проблемы со здоровьем устранены, врач может признать резервиста соответствующим медицинским требованиям.

В декабре оценку состояния здоровья проходят около 350 резервистов, большинство из которых завершили срочную службу. Как отметила руководитель отдела по работе с призывниками Пилле Отсатело, особое внимание уделяется тем, кто имеет назначение на военные должности военного времени и чье состояние здоровья ранее было признано временно несоответствующим.

«Для резервистов это положительное изменение, так как теперь нет необходимости обязательно являться на медицинский осмотр», - подчеркнула Отсатело. Однако, если врач не сможет сделать заключение на основании данных информационной системы, резервисту все же потребуется пройти личный осмотр.

Департамент продолжает модернизировать процесс оценки состояния здоровья, постепенно внедряя цифровые решения. «Нашими приоритетами остаются ориентация на удобство для человека, повышение эффективности процессов и сокращение лишней бумажной работы», - добавила Отсатело.